¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬Ìµ½ý¤Î4Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¡¡¡È2ÏÈ¡É¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÀÚÉä¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê
ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½(¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹)¤ÏÍ£°ìÉé¤±¤Ê¤·¤Î4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¤Ï¡¢½÷»Ò¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°Âè3¡¢4Àï¤¬³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç7¡Ý5¤Ç¾¡Íø¡£5¡Ý5¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè10¥¨¥ó¥É¡£½Å°µ¤«¤«¤ëÃæ¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤ÎµÈÂ¼¼ÓÌé¹áÁª¼ê¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Æ¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
Âè4ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¥³Àï¤Ç¤Ï¡¢Âè4¥¨¥ó¥É¤ÈÂè8¥¨¥ó¥É¤Ë3ÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥É¡£10¡Ý3¤ÎÂçº¹¤ÇÌµ½ý¤Î4Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤¬Í£°ì¤ÎÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¡£2°Ì¤Ë¤Ï3¾¡1ÇÔ¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢2¾¡2ÇÔ¤Ç¥É¥¤¥Ä¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Ï»Ä¤ê3»î¹ç¡£ÆüËÜ¤Ï9Æü¤Ë¥È¥ë¥³Àï¡¢10Æü¤Ë¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤È¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï¤ò¹µ¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï8¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¡£ÁíÅö¤¿¤ê¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾å°Ì1¡Á3°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·èÄêÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë1°Ì¤È2°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï(Âè1Àï)¡£¤³¤Î¾¡¼Ô¤Ë½Ð¾ìÏÈ¤Î1¤ÄÌÜ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Âè1Àï¤ÎÇÔ¼Ô¤Ï¡¢¼¡¤ËÍ½Áª¥ê¡¼¥°3°Ì¤ÈÂÐÀï(Âè2Àï)¡£¤³¤Á¤é¤Î¾¡¼Ô¤¬2¤ÄÌÜ(ºÇ¸å)¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆüËÜ¤ÎÆüÄø·ë²Ì
¡ÚÍ½Áª¥ê¡¼¥°¡Û
Âè1Àï ¡û 8¡Ý4 ¥¢¥á¥ê¥«
Âè2Àï ¡û 8¡Ý6 ¥É¥¤¥Ä
Âè3Àï ¡û 7¡Ý5 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
Âè4Àï ¡û 10¡Ý3 ¥Á¥§¥³
Âè5Àï ¥È¥ë¥³
Âè6Àï ¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢
Âè7Àï ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼
¡ÚÂè3Àï¡Û
¥Á¥§¥³ 9¡Ý7 ¥¢¥á¥ê¥«
ÆüËÜ 7¡Ý5 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¥É¥¤¥Ä 8¡Ý4 ¥È¥ë¥³
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ 9¡Ý8 ¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢
¡ÚÂè4Àï¡Û
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ 6¡Ý4 ¥È¥ë¥³
¥É¥¤¥Ä 10¡Ý3 ¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢
ÆüËÜ 10¡Ý3 ¥Á¥§¥³
¥¢¥á¥ê¥« 10¡Ý4 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢