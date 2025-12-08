12月6日、6人組アイドルグループSixTONESが、2025年12月31日の大晦日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）に白組として出場することが発表された。放送まで3週間ほどとなった12月上旬の追加発表に歓喜の声が集まった。

「SixTONESが紅白に出場するのは3年ぶりで、今回で4回目となります。来年デビュー6周年を迎える彼ら。同日に更新されたグループの公式Xでは、グループの歴史を感じられるような“6周年メドレー”を披露することを明かし、某所での生中継で参加することも伝えられました」（芸能プロ関係者）

久しぶりの出演が決定したSixTONES。Xではファンからの歓喜の声も集まっていた。

《大晦日にSixTONESに会えるのうれしい》

《デビュー6周年メドレー楽しみです》

しかしこれまで、今年も彼らの出場はないのではないかとファンの間で密かに囁かれていたと、芸能ジャーナリストは指摘する。

「今年の紅白の司会には、3年連続の司会を務める有吉弘行さん、朝ドラ『あんぱん』のヒロイン今田美桜さんとともに、女優の綾瀬はるかさんが抜擢されています。実は、SixTONESのジェシーさんと綾瀬さんは、2024年7月に『NEWSポストセブン』で熱愛が報じられました。さらに同年9月には、4泊6日の米国・ラスベガス旅行も報道され、グループ5周年という記念の年ということで、ファンからバッシングが上がったこともありました。今年の司会発表当初に綾瀬さんの名前が上がると、SixTONESファンからは、熱愛報道があったことを背景に“共演しないのでは”という予想が上がっていたのです」

さらに2025年1月には、ジェシーの関係者が集まる会食やパーティーに綾瀬が顔を出すことが増えたと同誌が報道。仲睦まじい関係を継続していることが明かされていた。

そんな中、今年の紅白にSixTONESが出場するとなった背景を前出の芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「今年は、STARTO ENTERTAINMENTに所属するグループで3年ぶりに『カウントダウンコンサート』を開催することが発表されました。もちろんSixTONESは参加しますが、それがある意味功を奏したのでしょう。“生中継”という共演を最小限に抑える形が実現できる口実にもなったわけです。NHK側もSTARTO社のタレントたちに熱烈な出演オファーをしていましたから、出演方法も含めてお互いに合意できたのでしょうね」

当日の放送はどのように構成されるのか。今から気になるところだ。