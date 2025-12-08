9人組ユニット『SUPER★DRAGON』が東京GBのホームゲームに出演決定！

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが8日（月）、ホームゲームのゲストに『SUPER★DRAGON』が出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

『SUPER★DRAGON』はラップやダンス、メンバーによるヒューマンビートボックスまで融合させた、ミクスチャースタイルな楽曲に、目まぐるしく変わるフォーメーションダンス、そしてキャッチーで一緒に踊りたくなる振り付けが魅力的な9人組ダンス＆ボーカルユニット。2025年9月27日には、結成当時から変わらない9人のメンバーでグループ結成10周年を迎えている。

その『SUPER★DRAGON』が、2026年1月11日（日）に有明コロシアムにて開催されるSVリーグ第10節GAME2 ウルフドッグス名古屋戦にゲストとして登場。当日は、選手入場時の呼び込み（13:00頃／飯島颯さん・伊藤壮吾さん）、チアアップタイム（13:35頃／志村玲於さん・古川毅さん・ジャン海渡さん）、始球式（14:00頃／田中洸希さん）と、イベント毎に各メンバーが会場を盛り上げ、ハーフタイム時には歌唱パフォーマンスを行う。