【明治安田J1リーグ】清水エスパルス 1−2 ファジアーノ岡山（12月6日／IAIスタジアム日本平）

【映像】乾貴士の「極上スルーパス」

契約満了により今シーズン限りで清水エスパルスを退団する元日本代表MFの乾貴士（37歳）が、“置き土産”となるプレアシストを記録。錆びつかない技術が話題となっている。

清水は12月6日、明治安田J1リーグ最終節でファジアーノ岡山とホームで対戦。乾は3ー4ー2ー1の左シャドーとしてスタメン出場すると、2点を追いかける89分にスルーパスでゴールを演出する。

センターサークル内でボールを受けた乾は、2人にマークされる状況から落ち着いて左サイドに張るMF山原怜音へと展開。そのままDFとMFのギャップに移動し、山原に近づいてパスを受け直した。パス＆ゴーで裏をとる山原に対して、乾はすかさずスルーパスを配球。絶妙なスピードでコースを突いた。

乾のパスで抜け出した山原はボックス脇まで侵入し、左足ダイレクトでグラウンダーのクロス。最後はボックス内のFW郄橋利樹が押し込んでゴールネットが揺れた。

解説の永井雄一郎氏は「上手くためを作りながら、乾選手が背後の抜け出しを作りましたね」と絶賛。SNSのファンたちも「乾のパスは柔らかいなやっぱり」「パス上手すぎだろ」「必殺スルーパス」「乾のタメ良かった」「やっぱ乾流石だな」「まだまだJ1でやれそう」「さすが乾のスルーパス…美しい…」「乾の極上スルーパス」「この絶品スルーパスがもう見れなくなるのか。乾は最後まで最高に上手い」など感嘆していた。

「こんな形で引退はしたくない」と現役続行を示唆

フル出場して清水ラストゲームを終えた乾は、試合後のセレモニーで挨拶。「ここを離れるのは辛いですし、もっとこのアイスタとファンの皆さんの前でプレーがしたかったです。何度か今シーズンは引退も考えましたが、こんな形で引退はしたくないので、もうちょっと頑張りたいなと思います。GMの反町さんに『俺を見返してみろ』と言われたので絶対に見返せるように頑張ります」とコメントし、スタジアムに詰めかけたサポーターたちからは温かい拍手が送られた。

最後に乾は涙を流しながら「1つだけ伝えたかったことは、僕に街中で会った人たちやSNSでコメントをくださる方に『清水に来てくれてありがとうございました』と言ってもらうことが、すごく嬉しかった。こんな僕を受け入れてくれて、拾ってくれて、応援し続けてくれて、本当にありがとうございました。これからも僕は清水エスパルスを愛しています。本当に3年半ありがとうございました」と感謝の言葉を送った。

はたして稀代のテクニシャンは、2026年にどこで現役を続けるのか。注目される。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

