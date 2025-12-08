WBO¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤¬Îý½¬¸ø³«¡¡17Æü¤Ë·¬¸¶Âó¤ÈÂÐÀï
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¡¹½¡ÊWBO¡Ë¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¡¢Æ±µé4°Ì¤Î·¬¸¶Âó¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡Ê17Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø¸þ¤±¤¿Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¡Ö»þº¹¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¾õÂÖ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£KO¤òÁÀ¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¾¡¤Ä¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·¬¸¶¿Ø±Ä¤¬»ë»¡¤¹¤ëÃæ¡¢¥ß¥Ã¥È¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ÂÇ¤Á¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÅª³Î¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤ÏWBO¤¬²¦ºÂ¤ò5ÅÙËÉ±Ò¤·¤¿²¦¼Ô¤ËÂ£¤ëµÇ°¥ê¥ó¥°¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Ã£À®¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÊâ¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£