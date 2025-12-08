タレントのベッキー（41）が8日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。大物芸人の近況を伝えた。

「ダウンタウン」の松本人志が11月1日にスタートした独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」に出演したベッキー。「ナイツ」塙宣之が「来週会いに行くんです、楽しみですね〜。お元気でした？筋肉ムキムキで」と聞くと、ベッキーは「ホントですか」と驚きながら、「ムキムキでめっちゃ元気です」と伝えた。

そして松本の様子について、ベッキーは「感謝が深まってました」と報告。「“こういう場所でやらせてもらって、ホンマにありがたい”っていうのを連呼されてたので」といい、「さらに人間として深みを、幅が出た」と表現したが、塙の相方・土屋伸之から「共感するところももちろんあるわけでしょ？」と聞かれると、2016年に活動休止を経験したベッキーは「ありました」と打ち明けた。

しかし塙が「松本さんもまったく（仕事が）ない時によくネタにしてて、（給料が）“15万円しかなかったんや”とか。そんな感じだった時もあったんですか？」と聞くと、「私は“15万なんて凄いもらってんじゃん”って思いました」とベッキー。「そりゃあゼロとか、印税の数円とかしか」と続けると、塙は「凄いね。それを乗り越えて」と感心していた。