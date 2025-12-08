来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に出場する東洋大の壮行会が８日、東京都文京区の白山キャンパスで行われた。

１０日に発表されるチームエントリー（１６人）候補の１８選手とともに登壇した酒井俊幸監督は、激励のために集まった学生らに向け、「ぜひ選手の名前と顔を覚えて観戦していただき、チーム鉄紺で頑張って行きましょう」と、レース本番での後押しを呼びかけた。

東洋大は前回９位で、２０年連続のシード権を死守。今季は１８年ぶりに全日本大学駅伝への出場を逃したが、壮行会後に報道陣の取材に応じた酒井監督は「チーム状況は昨年に比べ、非常に上向き。世間で『６強』（青学大、駒大、国学院大、早大、中大、創価大）と言われているが、その一角を崩したい」と、目標の５位以内達成へ決意を示した。

網本佳悟主将（４年）は前回区間２位だった８区出走を希望し、「区間賞をわずかな差で逃したので、もう１回リベンジしたい」と宣言。将来のエース候補と期待される松井海斗（２年）は「１、２区辺りの前半区間で、チームを勢いに乗せる走りができるように準備したい」と意気込んだ。