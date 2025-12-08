歌手の小柳ルミ子が、“妹”と慕う松田聖子からのお歳暮を公開し、話題になっている。

【映像】小柳ルミ子が松田聖子にもらった“お歳暮”

松田がデビューした1980年当時から親交があるという小柳。ブログではこれまでも、誕生日プレゼントのカーディガン、Tシャツや扇子などのコンサートグッズなど、松田からの贈り物をたびたび披露し話題になっていた。

12月6日の更新でも、「大好きで 可愛い 可愛い妹。聖子ちゃんから今年もお歳暮を頂きました！私の大好きなレーズンサンドです！うれしいです！聖子ちゃん！超ご多忙の中今年も優しいお心遣いをありがとう！毎年毎年 心から感謝しています！」と、松田からのお歳暮を紹介。続けて「私は 忙しい聖子ちゃんだからお仕事の合間にでもスルッと飲めるように…と千疋屋の飲むフルーツゼリーを贈らせていただきました。大好きな聖子ちゃん。体に気をつけて頑張ってね！」と、自身が贈ったお歳暮も公開した。

この投稿には、「お二人ともステキな関係でお歳暮も、オシャレでいいですね」「お互いを思いやる優しいお気持ちが伝わってまいります」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）