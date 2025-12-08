フィギュアスケートのグランプリ(GP)ファイナルで、3シーズンぶりのファイナル制覇を果たした三浦璃来選手・木原龍一選手の「りくりゅうペア」。ペア結成のきっかけやミラノ・コルティナ五輪への思いを明かしました。

2022年に行われた北京五輪では7位と日本勢初の入賞を果たし、それ以降は数々のタイトルを獲得してきたりくりゅうペア。2人の必殺技を聞かれると、スピード感を生かした高さのある「ツイストリフト」について触れます。

高さが出る理由の1つは、2人の相性のよさ。木原選手は、互いにペアの相手を探していた2019年のことを振り返り「初めてのトライアウトで今まで投げたことのない高さが出た。アップができていない状態の初めてのツイストで、自分たちの中では歴代最高の高さが出たので。投げ出す、飛び出すタイミングっていうのが、お互いが求めているタイミングで投げられるパートナーだった」とコメント。「もう彼女しかいないと思いましたし、りくちゃんも僕しかいないって思ってくれたみたい」とペア結成のキッカケについて明かしました。

2月に控える、ペアにとって2度目のオリンピックであるミラノ・コルティナ五輪。三浦選手は「2人のいつも通りの練習をやれば良い結果も多分出てくると思うので、それを信じて頑張りたい」と語ります。続けて木原選手も「（北京五輪は）少し緊張感から楽しみきれなかった自分たちがいたと思う。次は団体戦・個人戦両方楽しんでベストな演技をしたい」と意気込みました。

（12月7日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再編集）