「令和の峰不二子」と称されるモデルの阿部なつき（26）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。広島グリーン「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（TGC広島）に出演した様子を投稿した。

「TGC広島ありがとうございました」と感謝。体にフィットしてボディーラインが際立った光沢のあるベージュのロングドレス姿などで舞台上を歩いた。「大好きな広島でのイベントとても嬉しいです、、ハート モデルもやらせていただいてる@_theta_officialのステージとキラキララメのボディクリームが可愛いジャパニーズビューティーさんのステージでした、、」とつづり、動画も公開した。

ストーリーズではバスケットボールBリーグ1部（B1）広島ドラゴンフライズのユニホームを着用し、観戦したことも明かした。

ファンやフォロワーからも「地球上で最も美しい」「世界一美しい」「お美しい〜」「癒され美人」「スタイル抜群」「綺麗なボディーライン」「マーメイドラインが素敵」「スゲ〜セクシー」「圧倒的な存在感」「テレビでももっと拝見したい」などのコメントが寄せられた。