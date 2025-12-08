Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月8日は、大画面ディスプレイや健康・運動トラッキング機能が強化され、スマートウェアラブルのちょうど良さを追求しながらもコスパが最強なXiaomi（シャオミ）のスマートウォッチ「Xiaomi Smart Band 10」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Xiaomi Smart Band 10 スマートウォッチ 1.72大画面体験 21日間連続使用 輝度1500nits 視認性 強化されたスイミングモード 9軸モーションセンサー搭載 24時間健康管理 睡眠モニタリングアップデート スマートバンド 着信通知・LINEアプリ通知 iPhone&Android対応 ミッドナイトブラック 5,639円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

大画面ディスプレイに健康・運動トラッキング機能強化。Xiaomiの「 Smart Band 10」がお得

Xiaomiのスマートウォッチ「Xiaomi Smart Band 10」は、1.72インチの有機EL（AMOLED）大画面ディスプレイを搭載し、明るさ・サイズ・リフレッシュレートともに大幅向上。屋外や夜間でもメッセージや通知がはっきりと読み取れます。今なら10％オフの5,639円とお買い得です。

高精度な9軸モーションセンサーと進化したプロフェッショナルアルゴリズムを搭載し、心拍・ストレス・睡眠・ワークアウト（150種以上）など、多角的なトラッキングに対応。健康や運動をしっかりサポートしてくれます。

特に強化されたスイミングモードでは、シリーズ初の水中リアルタイム心拍モニタリングにも対応し、スイムトレーニング記録がより一層充実しますよ。

長持ちバッテリー＆新次元のデバイス連携

最大21日間のバッテリー持続は、充電の手間を大幅に減らしてくれます。1時間程度で満充電になる点も◎。

スマートウォッチからイヤホンやスマホを直接操作でき、イヤホンのバッテリー残量確認やノイズキャンセリングモードの切り替え、プレゼンテーション中はスライドコントロールなど、日常の操作がより便利になります。

さらに、リモートカメラ機能を使えば、遠隔からの写真撮影も可能です。

加えて、パズルやシューティングゲームなどを楽しめる楽しいウォッチフェイスも充実し、機能性と遊び心を兼ね備えたコスパ最強スマートウォッチですよ。

なお、上記の表示価格は2025年12月8日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

