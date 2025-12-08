来年2月に4試合…2023年の大谷は名古屋から合流

来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う野球日本代表「侍ジャパン」は2月に宮崎でソフトバンクと2試合、名古屋で中日と2試合の強化試合を戦う。NPBエンタープライズは8日、それぞれのチケット概要と価格を発表。2023年の前回大会で、大谷翔平投手が合流するタイミングとなった中日戦は、本戦と比べリーズナブルな価格となっている。

日本代表は2月に宮崎で合宿を行い、2月22、23日にサンマリンスタジアム宮崎でソフトバンクと、27、28日にバンテリンドームで中日と強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026」を戦う。すでにWBCへの出場を明らかにしている大谷がどの段階で合流するかは未定だが、2023年の前回大会では名古屋に来日し中日戦から合流した。規定で試合には出場できなかったものの、試合前の打撃練習で特大の柵越えを連発しファンを沸かせた。

今回もそんなシーンが見られるかもしれない中日戦のチケット価格は、本戦と比べると意外とリーズナブル。ネット裏のプラチナ指定席が1枚1万4000円、外野上段にあたるパノラマ外野指定席は3500円だ。20日の午前10時からローソンチケットで先行抽選発売され、1月8日の午後6時からはローソンチケット、イープラス、ぴあ等で一般販売される。

すでに東京ドームで行われる本戦のチケットは、リセールサイトに高額で登場し問題となっている。大谷を生で見られるかもしれないこの試合のチケットも話題を呼ぶことになりそうだ。



（THE ANSWER編集部）