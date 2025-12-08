それぞれ悲しい過去を持った2匹の保護子猫さんが、一緒のお家で家族になることに！ふたりとの出会いから幸せを掴むまでをまとめた記録が、多くの感動を呼んでいます。

記事執筆時点で20万回再生を突破しているこちらの投稿には「嬉し涙が止まりません～！」「命の大事さ、尊さを改めて考えました」といったコメントが寄せられました。

【動画：１ヶ月違いで保護された２匹の子猫→『一緒に幸せになってほしい』と願っていたら…『素敵な結末』】

おこめちゃんとの出会い

YouTubeチャンネル『にこねこ【保護猫の保育園】』に投稿されたのは、別件で保護された2匹の子猫さんが家族になるまでの記録です。保護活動を行う投稿主さんご夫婦が、生後間もなく母猫とはぐれた「あずき」ちゃんと「おこめ」ちゃん兄妹を緊急保護したのが、2022年のこと。

懸命に生きようとする兄妹の命を繋ごうと必死にお世話をしたものの、残念ながらあずきちゃんは息を引き取ってしまったそう。ひとりになってしまったおこめちゃんは病院通いなどを乗り越え、どうにかすくすくと成長してくれたといいます。

おこげちゃんとの出会い

おこめちゃんの保護から1か月後。ご夫婦が新たに出会ったのは、土嚢袋に閉じ込めるという悪質な方法で遺棄されてしまった「おこげ」ちゃん。怖い思いをしたせいで怯えてしまっていたそうですが、ご夫婦の愛情に触れて心を開いてくれたそうです。

にこねこ保育園へと入園したおこげちゃんはたくさんのお友達ができたそうで、そのうちおこめちゃんも仲間入り。すぐに仲良くなったというふたりが元気いっぱいに遊ぶ姿に、胸が熱くなります。

ふたり一緒に

ふたりの仲良しっぷりに「この子達ふたりで決まらんかなー」思わずパパさんがこぼしていると、なんと願いが現実に！一緒のお家に決まったそうで、その後トライアルを経て正式譲渡、ふたりはずっとの家族になったそうです。

もう少しで命の灯が消えてしまうところだったふたりは、温かいご家族のもとで遊ぶ時も寝る時もいつでも一緒。大好きな相手と一緒に幸せを掴んだおこめちゃんとおこげちゃんなのでした。

投稿には「おこめちゃんおこげちゃん二人仲良く卒園おめでとうございます！ずっと一緒にいられて良かったね(泣)」「感動して涙があふれてきます」「2人とも幸せになれて良かった」「あんなに小さかったのに大きくなって、感無量です」「新しいご家族とお幸せに～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『にこねこ【保護猫の保育園】』では、猫さんたちのために懸命に活動されているご夫婦のもとで暮らす保護猫さんたちの姿が投稿されています。様々な尊い命の物語を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「にこねこ【保護猫の保育園】」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。