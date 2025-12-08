176万表示を突破し話題となっているのは、猫ちゃんが洗濯物を畳む姿。洗濯物を畳んでいるお母さんに甘えにやって来た猫ちゃんが一緒に洗濯物を片付けることになった光景に、「超かわいい♡」「ポイッて投げるところで吹きましたw」とコメントが寄せられています。慣れた手つきで洗濯物を畳んでいく姿に、思わず笑顔になってしまいます。

【動画：洗濯物を畳んでいると『毎回ひざに乗ってくる猫』→手伝ってもらった結果…可愛すぎて笑顔になる光景】

洗濯物を片付けているお母さんの膝に乗ったところ…

洗濯物を畳む猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Xアカウントの『なみお』。キジトラ猫のゆきち君は、お母さんが洗濯物を畳んでいるといつもお膝の上に乗りにやって来るのだそうで、この日もいつものようにお母さんの元へやってきたのだとか。そこでお母さんは、洗濯物を片付けながらゆきち君の甘えたい気持ちもいっぺんに叶える方法を閃いたそう。その方法とは…ゆきち君にも洗濯物を畳むのを手伝ってもらうこと！

お母さんはゆきち君を膝の上に乗せると、ゆきち君の手を取りハンカチを拾い上げ、ゆきち君と一緒にハンカチを半分に折っていきます。

さらに半分に折って綺麗に畳めたら、横に置いて完成！この洗濯物を畳むゆきち君の光景は瞬く間に話題になり、たくさんの人に笑顔を届けることとなったのでした。

上手に畳む姿に絶賛の声が続々！

お母さんと一緒に洗濯物を畳むゆきち君の姿には、たくさんの人が絶賛することに。小さな前足で器用に洗濯物を折りたたんでいく姿に、キュンとしてしまいます。

猫のゆきち君がお母さんのお手伝いをする姿には、「猫の手を借りてるｗ」とユーモア満載な感想も寄せられているそう。お母さんだけではなく、たくさんの人に笑顔を届けるお手伝い上手なゆきち君なのでした。

この投稿には、「畳んでポイするの可愛いｗ」「お手伝い後はチュールのご褒美かな」「これは毛だらけでも文句は出ませんねｗ」といったコメントが寄せられることに。

Xアカウント『なみお』では、そんなお手伝い上手なゆきち君と家族のエピソードが投稿されていますよ。

ゆきち君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

