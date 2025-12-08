【しまむらのドット柄】が可愛い！ 低身長さんもイケる♡「着回し抜群スカート」

【しまむら】で見つけたドット柄スカートが、思わずヘビロテしたくなる可愛さ。ベロア素材のほどよい光沢感が華やぎを添えてくれて、どんなトップスとも好相性の予感です。実際にスカートを購入したインフルエンサーの@aiii__13kさんも「めちゃくちゃ着回し抜群」「低身長の私でもMサイズいけました」と絶賛。赤やブラウンのスウェットなど色物を合わせた着回し術も要チェックです。

大人カジュアルに品を添えるドットスカート

【しまむら】「SAO*ベロアミズタマSK」\1,639（税込）

ベロアの光沢感とドット柄が魅力のスカートは、コーデに1点投入するだけでグッと華やかさをアップしてくれそうな存在感が魅力です。黒ベースのおかげで甘さがほどよく抑えられ、柄物ながら大人が挑戦しやすいのもポイント。鮮やかな赤スウェットも、ドットスカートと合わせることで悪目立ちさせない好バランスに仕上がっています。

ブラウンスウェット合わせで旬顔コーデに

今季トレンドのブラウンカラーのスウェットとドットスカートを合わせた、大人の旬顔コーデ。ゆったりとしたフォルムがラフな雰囲気を演出しつつ、ベロアスカートで全体をほどよく引き締めています。スウェットのプリントとドット柄の白がほどよい抜け感を生み、落ち着いた配色でも地味見えを回避できるはず。足元の白ソックス × サンダルを合わせた軽やかなバランスは、ぜひ真似したい上級者テク。

モノトーンでつくる大人フェミニン

ふんわりとした白トップスが顔周りに華やかさをプラスしつつ、ドット柄のベロアスカートが季節感を高めてくれる大人のモノトーンコーデ。淡色トップスでも黒ベースのドット柄のスカートが全体をほどよく引き締め、遊び心をプラスしてくれています。足元にボリュームのあるスニーカーを合わせることで、ラフなムードもキープ。

ドット × グレーでつくるシックなきれいめスタイル

ふんわりとしたグレーのカーディガンがまろやかな雰囲気を演出しつつ、ドット柄のベロアスカートが上品な華やかさを添える大人のシックコーデ。黒トップスを合わせることで縦のラインが強調され、落ち着きのあるきれいめバランスに仕上がっています。足元にはブラウンシューズを合わせて柔らかさをプラスし、シルバーのバッグでほんのりアクセントも。

writer：Yukie Kawase