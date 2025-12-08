1人分のお茶がおいしく飲める、ニュアンスカラーがステキな美濃焼の急須「SUKIMA（スキマ）」

1人分のお茶がおいしく飲める国内最小※の急須「SUKIMA（スキマ）」を紹介します。

緑茶発祥の地“京都宇治田原”で創業約100年、宇治田原製茶場が発売する本商品は、美味しいお茶が淹れられる一人用のコンパクトな急須という特徴だけでなく、現代のライフスタイルに合わせて、収納のしやすさ、洗いやすさ、インテリアとのなじみ易さなどすべての視点で考慮したデザインの急須です。

一般的な急須の容量は250〜300ｍlですが、SUKIMAはその半分の約120ml。短い休憩時間でもサッと飲み切れる量を抽出できるコンパクトサイズ。コンパクトなのに手にしっくりくるマグカップと急須で、スタッキングもできます。

釉薬の種類が豊富な美濃焼で製造することで、今まで急須ではあまりみられなかった、ニュアンスカラーを採用。ラインナップは、アッシュグレー、ピンクベージュ、ミントグリーンの３種類。

抽出口にはメッシュの網の代わりに絞り出し（スリット構造）を採用。その形状によって茶葉をこぼさずおいしいお茶が抽出できるように最適化されているほか、短時間で急須の中まで洗いやすい構造を実現。洗剤を使って洗うことも可能です。

1人分のお茶がおいしく飲める急須「SUKIMA（スキマ）」 は、2025年12月9日からオンラインにて販売開始。価格は急須：税込み3,960円、マグカップ：税込み1,980円です。

※当社調べ。持ち手・注ぎ口等を含めた全長が短い後手角急須（持ち手が後ろにあり角型の急須）の中で最小

急須「SUKIMA（スキマ）」