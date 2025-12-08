Mrs. GREEN APPLE¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡¡¡ØHappy MUSIC ¥¢¥ï¡¼!!!¡Ù12.24ÊüÁ÷·èÄê
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î¡ÈÁ´¤Æ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¿·²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØHappy MUSIC ¥¢¥ï¡¼!!!¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î24Æü21»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶¼Õ¡¡À©ºîÉ÷·Ê¸ø³«¤Î·Ð°Þ¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢²»³Ú¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤¬Â£¤ë¡È²»³Ú¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¤Î´é¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤±£¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡õÍÅÄÅ¯Ê¿¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥»¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÂìÂô¥«¥ì¥ó¡£±Ô¤¤¥È¡¼¥¯¤È·ÚÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢¥ß¥»¥¹¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¡¡²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡É¤Ê90Ê¬¡£Mrs. GREEN APPLE¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ØHappy MUSIC ¥¢¥ï¡¼!!!¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î24Æü21»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
