オリックスは、宇田川優希投手と育成選手として再契約したことを発表した。プロ５年目の今季は右肘の不調で宮崎キャンプ中の２月下旬からノースロー調整が続き、３月に内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。１、２軍ともに登板なくシーズンを終え、１０月には来季の支配下契約を結ばないことを通告されていた。背番号は１４から１２１に変更となる。

宇田川は大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、９００万円ダウンの２８００万円でサイン。黙々とリハビリに取り組んだ今季を「長かったけど、全部は来年のためにと思ってやってきた」と総括。右肘の状態については「今はすごくいい。遠投もできているし、短い距離でも出力を上げて投げられている」と説明した。

通算７８試合で６勝３敗２６ホールド２セーブ、防御率１・５８。２３年ＷＢＣ日本代表の右腕は「あまり最近、僕が１軍で投げている姿を見せられていない。来シーズンは育成なので、また支配下に戻って活躍できるように頑張りたい。来年は復帰してから１軍でたくさん見てもらえるように」と完全復活を宣言した。