スポーツ報知では、Ｊ１王者・鹿島のサポーターが選出する【ＭＶＰ】【陰のＭＶＰ】【ベストゴール】を決定する企画を実施。ＳＮＳを通じた投票で、４８５２人から回答を得た。

第２回は【陰のＭＶＰ編】。ＭＶＰ編ノミネートの４人（早川友基、レオセアラ、鈴木優磨、植田直通）を除いた今季のプレータイム上位１０人をノミネート。ランキング形式でお届けする。

＊ ＊ ＊

【５位】ＭＦ三竿健斗７・４％（２９試合出場０得点）

成長を遂げたボランチがランクイン。愚直に鬼木フットボールに取り組み、選手としての幅を広げる１年となった。

▽サポーターの声 「開幕当初と終盤戦ではまるで別人」「戦術にアジャストするための努力とキャプテンシー」「今年１番上手くなった。鬼木監督の求めるプレーは得意なプレーではなかったはずだが、あの年齢で適応した」「練習でも声を出していてチームの雰囲気を良くしていた」

【４位】ＭＦ知念慶７・７％（２９試合出場４得点）

ボランチ転向２年目は、壁にぶち当たりながらも、唯一無二の個性を要所で発揮。劇的なゴールも多く、頼もしさは昨季よりも増した。

「心揺さぶられるプレー」「苦しい時に点を取ってくれた」「現地観戦する楽しみが最もわかりやすい選手」「好き。全部好きです。プレースタイルも顔も好きすぎます」

＊ ＊ ＊

【３位】ＤＦ小池龍太１６・７％（３０試合出場１得点）

加入１年目ながら、始動直後からチームを陰で支え、ピッチ内外で存在感を発揮。その献身性は、鹿島の復活に欠かせなかった。

▽サポーターの声 「縁の下の力持ち」「とにかくクレバー」「チームの綻びを一人で紡ぎ直す職人芸」「かゆいところに手が届く選手」「献身性。サッカーＩＱの高さ。ずっと鹿島にいたっけ？と思わせる安心感。テーピングガチガチの満身創痍で頑張ってくれた」

＊ ＊ ＊

【２位】ＤＦキムテヒョン１７・２％（３０試合出場０得点）

関川郁万の長期離脱の穴を埋めた韓国代表ＤＦが２位。守備で穴を開けず、左足のキックでも存在感を発揮。来季はＷ杯出場も狙う。

▽サポーターの声 「まさかここまでやってくれるとは」「ビルドアップが上手く、戦術進化の影の立役者だった」「守備もフィードも素晴らしい」「関川の穴を埋めるかと思ったらはみ出すレベル」「鹿島のＣＢだった」

＊ ＊ ＊

【１位】ＭＦ松村優太４６・８％（３８試合出場３得点）

全試合出場のアタッカーが堂々の１位。主にジョーカー役として数々の勝利を演出。ホーム柏戦、アウェー東京Ｖ戦の決勝点をたたえる声も多かった。

▽サポーターの声 「今年最も成長した選手」「全試合出場。それも進化しながら。最終的には必要不可欠な選手となった」「スピードでかっさらう守備最高」「一皮も二皮もむけた印象。頼もしくなったなぁ」「柏戦、東京Ｖ戦のゴールがなかったら…」「戦術松村最高」「マツなくして今季の鹿島は語れない」

＊ ＊ ＊

最終第３回は９日午後４時配信予定【ベストゴール編】です。（岡島 智哉）