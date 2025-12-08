◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

この仕事をしていると、球界のイベントから季節の移ろいを感じることが多い。毎回、年の瀬を意識するのが、その年のプロ野球のタイトル獲得者らが一堂に会する「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ」。１１月２６日に都内のホテルで開催された祭典でステージに立った阪神・佐藤輝、ロッテ・西川の晴れ姿を見ながら、私は侍ジャパン・井端監督の２つの予言を思い出していた。

まずは２月だ。沖縄・宜野座の阪神キャンプを訪問した井端監督は佐藤輝を「この１年で４０、５０本塁打といける選手」と評した。球界屈指の和製大砲とはいえ、昨季まで２度のシーズン２４本塁打が自己最多。失礼ながら「リップサービスかも？」と思った私が直後に理由を聞くと「打撃練習のスイング、打球を見ていたら、今年はかなり打つと感じました。まあ見ておいて下さいよ」。結果は４０本塁打で優勝に貢献し、セＭＶＰを獲得。予言は見事に的中した。

次は５月。プロの壁にぶつかった西川の打率は１割台に落ち込んでいた。２４年３月の欧州代表戦で当時、青学大３年だった西川を侍ジャパンに招集した井端監督に今後の見通しを尋ねると「類いまれな思い切りの良さ、スイングの力強さがあるから慣れれば大丈夫。まあ見ておいて下さいよ」。こちらも結果は６月から急成長し、今季新人最多の１１７安打、リーグ６位の打率２割８分１厘でパ新人王に輝いた。

ともに希望的観測などではなく選手の実力を見抜く野球眼のたまもので、２３年１０月の就任時の予言は「ＷＢＣ連覇」。来年３月の大会後、笑顔の指揮官に予言の根拠を聞くのを楽しみにしている。（野球担当・阿見俊輔）

◆阿見 俊輔（あみ・しゅんすけ）２０２０年入社。芸能担当から始まった記者歴は約３０年。