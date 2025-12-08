【きょうから】“小児科医師”コン・ユが“高校生に”?! 韓国ドラマ『ビッグ〜愛は奇跡＜ミラクル＞〜』、放送スタート
俳優のコン・ユ、イ・ミンジョンらが出演する韓国ドラマ『ビッグ〜愛は奇跡＜ミラクル＞〜』（全16話）が、きょう8日より（後10：00〜／毎週月曜・火曜）「KBS World」で放送される。
【写真】コン・ユが入れ替わり…やんちゃな高校生姿披露
同作は一瞬にして30歳の大人になってしまった少年の成長記＆一瞬にして完璧な婚約者が10代の少年になってしまった1人の女性のドタバタラブストーリー。『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』のコン・ユが、30歳の信頼度ナンバーワンの小児科医師ソ・ユンジェ役を演じ、交通事故によって体が入れ替わってしまう高校生カン・キョンジュンを、CROSS GENEのシン・ウォンホが演じている。大ヒットラブコメ脚本家と呼ばれるホン姉妹が贈る、笑いあり、涙ありの恋の物語となっている。
■あらすじ
高校の臨時教師として働くダラン（イ・ミンジョン）と医師のユンジェ（コン・ユ）は、結婚の約束を交す仲だが、うかれるダランと違いユンジェは終始 冷静な様子だった。そんなユンジェを見て次第にダランは本当にユンジェに愛されているのか不安になり始めていた。そんな中、ダランが働く高校にキョンジュン（シン・ウォンホ）というアメリカからの転校生がやってきて…。
■演出
チ・ビョンヒョン、キム・ソンユン
■脚本
ホン・ジョンウン、ホン・ミラン
■出演
コン・ユ、イ・ミンジョン、チャン・ヒジン、シン・ウォンホ（CROSSGENE）、ペ・スジ ほか
■放送情報
2025年12月8日（月）スタート
本放送：【月・火】後10：00〜後11：20
再放送：【日】前11：30〜後1：50（2話連続）
※12月22日（月）、23日（火）の本放送は、編成の都合により休止。
※12月28日（日）の再放送は、特別編成のため休止。
【写真】コン・ユが入れ替わり…やんちゃな高校生姿披露
同作は一瞬にして30歳の大人になってしまった少年の成長記＆一瞬にして完璧な婚約者が10代の少年になってしまった1人の女性のドタバタラブストーリー。『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』のコン・ユが、30歳の信頼度ナンバーワンの小児科医師ソ・ユンジェ役を演じ、交通事故によって体が入れ替わってしまう高校生カン・キョンジュンを、CROSS GENEのシン・ウォンホが演じている。大ヒットラブコメ脚本家と呼ばれるホン姉妹が贈る、笑いあり、涙ありの恋の物語となっている。
高校の臨時教師として働くダラン（イ・ミンジョン）と医師のユンジェ（コン・ユ）は、結婚の約束を交す仲だが、うかれるダランと違いユンジェは終始 冷静な様子だった。そんなユンジェを見て次第にダランは本当にユンジェに愛されているのか不安になり始めていた。そんな中、ダランが働く高校にキョンジュン（シン・ウォンホ）というアメリカからの転校生がやってきて…。
■演出
チ・ビョンヒョン、キム・ソンユン
■脚本
ホン・ジョンウン、ホン・ミラン
■出演
コン・ユ、イ・ミンジョン、チャン・ヒジン、シン・ウォンホ（CROSSGENE）、ペ・スジ ほか
■放送情報
2025年12月8日（月）スタート
本放送：【月・火】後10：00〜後11：20
再放送：【日】前11：30〜後1：50（2話連続）
※12月22日（月）、23日（火）の本放送は、編成の都合により休止。
※12月28日（日）の再放送は、特別編成のため休止。