「目を閉じておいでよ」BARBEE BOYSのKONTA、不慮の事故で「四肢は完全麻痺」告白 活動は継続、4人体制「BARBEE BOYS 4 PEACE」に【報告全文】
BARBEE BOYS（バービーボーイズ）のKONTA（Vo.& SAX）が8日、自身の公式サイトを通じ、「四肢が完全麻痺」の状況であることを明らかにした。
サイトに「KONTAからご報告」として書面が掲載。書面では「ファンのみなさま・関係各位」と宛て、「過日、不測の事態に陥り、医師から『命は永らえない』と告げられたものの、生き延びてしまった！･･･とはいえ四肢は完全麻痺」と伝えた。
その上で「肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした。『BARBEE BOYS 4PEACE』では、サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である」とつづった。
また、同日、BARBEE BOYSは「BARBEE BOYS 4 PEACE」として、新たなステージへ向かうと発表。
「小沼俊明（Dr）は先の公演をもって勇退。KONTA（Vo.& SAX）は不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」とし、「『BARBEE BOYS 4 PEACE』は、KONTA、杏子、いまみちともたか、ENRIQUEの4名により、BARBEE BOYSの楽曲を再構築してお届けする、新たな形だ。どうか、続報を期待してお待ちいただきたい」と説明している。
BARBEE BOYSは「目を閉じておいでよ」「勇み足サミー」「三日月の憂鬱」などのヒットで知られる。
■KONTAからのご報告
ファンのみなさま・関係各位
過日、不測の事態に陥り、医師から「命は永らえない」と告げられたものの、生き延びてしまった！･･･とはいえ四肢は完全麻痺。
肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした。
「BARBEE BOYS 4PEACE」では、サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である。
KONTA
