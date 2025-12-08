“編み物初心者”ミルクボーイ内海、クリスマス感ただよう新作披露に反響「くりまんじゅうみたい」「可愛い」「めっちゃ器用!!」
お笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇（39）が7日、自身のXを更新。“新作”の手編み作品を披露した。
【写真】「可愛い」「めっちゃ器用!!」ミルクボーイ内海が披露した“手編み”帽子をかぶったもぐらコロッケ
内海は11月5日から11日にかけて、「1週間編み物チャレンジ」と称し、くさり編みもままならないような状態からスタートしたかぎ針編みの挑戦の成果を公開。フォロワーからさまざまなアドバイスが届くなど反響を呼んでいた。
今回の投稿では、「（編み物初心者練習中）久しぶりに編みました！が、めっちゃ下手になっていたので前に作ってた星をつけて、もぐコロのクリスマスツリー帽子にしました！今の悩みは、左の指にかける毛糸を引っ張りすぎているのかバラけてきて編んだ時に糸のまとまりがなく、こま編みで全部拾いにくくなることです！」と悩みを明かしつつ、『ちいかわ』作者のナガノ氏が手がける人気キャラクター・もぐらコロッケのぬいぐるみに“手編み”の帽子をかぶせた写真をアップした。
この投稿にファンからは「くりまんじゅうみたい かわいいです〜めっちゃいいですね」「可愛い〜」「星を付けるのナイスアイディアです」「ゆるく編むゆるく編むといいながらやるといいですよ！」などの声が寄せられている。
