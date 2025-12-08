タイに移住した36歳男性が明かす、“食費だけで10万円近い”リアルな生活費「屋台飯はあまり食べなくなった」――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年2月3日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
海外移住は今や夢物語なのか？ 最近の物価高や急激な円安の影響で、以前よりもそのハードルが高くなったと感じる人は多いだろう。しかし、その一方で、海外移住に新たな可能性を見出し、挑戦しようとする日本人も依然として少なくない。
ビジネスの進出先やリタイア後の移住先として人気のタイ。しかし、円安や物価の高騰により、以前より「暮らしにくくなった」という日本人も増えている。10年前からタイと日本を行き来し、5年前に首都バンコクへ移住した男性に、その実情を伺った。
◆タイで「こんなに自由に生きていい場所があるんだ」と感動
タイ旅行情報メディア「タイ一択」を運営するリーさんこと伊藤良二さん（36歳）。タイに移住しようと思ったきっかけは何だったのか。
「タイに初めて行ったのは2014年。旅行でどこか海外に行きたいと思っていたとき、HISで2泊3日のツアーが3万円くらいで売っていたので、友人と一緒に申し込みました。タイに着いて、混沌としたカオスな雰囲気を感じました。
いろいろな人種が歩いていて、アジア人もいれば欧米人もアラブ人もいる。路上でみんなが普通に食事をしていたり、ヘルメットをかぶらずにバイクに乗っていたりする風景は、日本人の感覚からすると衝撃的で『こんなに自由に生きていい場所があるんだ』と感動しましたね」
その後、もっとタイを知りたくなった伊藤さん。当時フリーターだったため、短期のアルバイトをしてお金を貯めた後、アジアを回るバックパッカー旅行を計画する。その旅の中でタイにも再び訪れ、旅の経験をまとめたブログを2015年に開設した。
「当時はブログ全盛期。アフィリエイトを活用したことで、1年ほどで月に10〜15万円ほど稼げるようになりました。収益化できたことで、いつかタイに移住したいと考えるようになったんです。旅のブログ以外でも自分が当時やっていた短期バイトやリゾートバイト関連のブログを作り、現在は4つのサイトを運営しています」
◆ブログのアフィリエイト収入を基盤に移住を実現
ブログである程度の収入を得られるようになったタイミングで、タイの法律で認められたタイ長期滞在・移住を実現できる『タイランドエリート（現：タイランドプリビレッジ）』を購入し、タイ移住を決意した伊藤さん。しかし、その直後にコロナ禍が訪れる。何度も帰国を考えたが、状況が徐々に回復していき、現在は安定した生活を送れるようになったという。
「今はバンコクのオンヌットというエリアで、ワンベッドルームのコンドミニアムを借りて暮らしています。光熱費は季節によって変動しますが、平均すると月に1000バーツ（約4600円）ほどかかります。交通費については、GrabやBTSをよく利用するため、月に2000バーツ（約9200円）ほどですね。また、医療保険は日本のもので毎月1万8000円ほどを支払っています」
◆生活費は最低でも20万円「食費だけで10万円近い」
さらに、タイを訪れた10年前と比べて大きく変わったと感じるのは食費だと話す。
「食費は外食やコンビニを利用することが多いため、酒代も込みで約2万バーツ（約9万2000円）と少し高めです。屋台飯は若い頃によく食べていましたが、最近は年齢や健康を考えてあまり食べなくなりました。ひと昔前であれば、屋台などで食べて地元民に近い生活をすれば『タイは月5万円で生活できる』なんて言われていました。20代の若い人ならそれで満足できるかもしれませんが、私も年齢を重ねるなかでなるべく野菜を多く摂るなど、健康を意識した食生活を心がけるようになりました。そのぶん、食費が上がっています」
海外移住は今や夢物語なのか？ 最近の物価高や急激な円安の影響で、以前よりもそのハードルが高くなったと感じる人は多いだろう。しかし、その一方で、海外移住に新たな可能性を見出し、挑戦しようとする日本人も依然として少なくない。
◆タイで「こんなに自由に生きていい場所があるんだ」と感動
タイ旅行情報メディア「タイ一択」を運営するリーさんこと伊藤良二さん（36歳）。タイに移住しようと思ったきっかけは何だったのか。
「タイに初めて行ったのは2014年。旅行でどこか海外に行きたいと思っていたとき、HISで2泊3日のツアーが3万円くらいで売っていたので、友人と一緒に申し込みました。タイに着いて、混沌としたカオスな雰囲気を感じました。
いろいろな人種が歩いていて、アジア人もいれば欧米人もアラブ人もいる。路上でみんなが普通に食事をしていたり、ヘルメットをかぶらずにバイクに乗っていたりする風景は、日本人の感覚からすると衝撃的で『こんなに自由に生きていい場所があるんだ』と感動しましたね」
その後、もっとタイを知りたくなった伊藤さん。当時フリーターだったため、短期のアルバイトをしてお金を貯めた後、アジアを回るバックパッカー旅行を計画する。その旅の中でタイにも再び訪れ、旅の経験をまとめたブログを2015年に開設した。
「当時はブログ全盛期。アフィリエイトを活用したことで、1年ほどで月に10〜15万円ほど稼げるようになりました。収益化できたことで、いつかタイに移住したいと考えるようになったんです。旅のブログ以外でも自分が当時やっていた短期バイトやリゾートバイト関連のブログを作り、現在は4つのサイトを運営しています」
◆ブログのアフィリエイト収入を基盤に移住を実現
ブログである程度の収入を得られるようになったタイミングで、タイの法律で認められたタイ長期滞在・移住を実現できる『タイランドエリート（現：タイランドプリビレッジ）』を購入し、タイ移住を決意した伊藤さん。しかし、その直後にコロナ禍が訪れる。何度も帰国を考えたが、状況が徐々に回復していき、現在は安定した生活を送れるようになったという。
「今はバンコクのオンヌットというエリアで、ワンベッドルームのコンドミニアムを借りて暮らしています。光熱費は季節によって変動しますが、平均すると月に1000バーツ（約4600円）ほどかかります。交通費については、GrabやBTSをよく利用するため、月に2000バーツ（約9200円）ほどですね。また、医療保険は日本のもので毎月1万8000円ほどを支払っています」
◆生活費は最低でも20万円「食費だけで10万円近い」
さらに、タイを訪れた10年前と比べて大きく変わったと感じるのは食費だと話す。
「食費は外食やコンビニを利用することが多いため、酒代も込みで約2万バーツ（約9万2000円）と少し高めです。屋台飯は若い頃によく食べていましたが、最近は年齢や健康を考えてあまり食べなくなりました。ひと昔前であれば、屋台などで食べて地元民に近い生活をすれば『タイは月5万円で生活できる』なんて言われていました。20代の若い人ならそれで満足できるかもしれませんが、私も年齢を重ねるなかでなるべく野菜を多く摂るなど、健康を意識した食生活を心がけるようになりました。そのぶん、食費が上がっています」