気象台は、午後3時49分に、なだれ注意報を札幌市、小樽市、夕張市、岩見沢市、美唄市、江別市、三笠市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、由仁町、長沼町、栗山町、月形町に発表しました。

石狩、後志地方では、風雪に注意してください。石狩、空知、後志地方では、大雪や落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。後志地方では、高波に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■小樽市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■夕張市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■岩見沢市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■美唄市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■江別市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■三笠市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■千歳市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■恵庭市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■北広島市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■石狩市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■当別町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■ニセコ町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■真狩村
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■留寿都村
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■喜茂別町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■京極町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■倶知安町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■積丹町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■古平町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■仁木町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■余市町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■赤井川村
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■由仁町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■長沼町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■栗山町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■月形町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意