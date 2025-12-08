“会社のガソリンカード”でマイカーに給油していた新入社員。「上司に即バレた」“軽率な行動”にア然――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年1月21日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
倫理観が欠如しているかのような非常識な行動をして、会社の同僚たちに迷惑をかけるモンスター社員の話題はあとを絶たない。
今回は入社から約半年で会社を辞めていった“やばい新入社員”について、建設会社勤務で現場監督として働く田中さん（仮名・男性・32歳）に話を伺った。
◆コンビニのスティックシュガーを大量にパクる
それは田中さんがいまの会社に転職してきてから3年目の頃に、現場作業員として入社してきた山本君（仮名・男性・23歳）の話。入社当初は元気があって素直な青年という印象だったそうだが……。
「作業現場は遠方のことが多いのですが、僕と山本君はだいたい同じ現場の担当だったので、朝は僕が社用車を運転して、山本君を乗せて2人で現場に向かっていました。
ある日、いつものように現場へ向かう途中、朝ごはんを買いにコンビニへ立ち寄ったんですが、そのときに彼のやばさの片鱗を垣間見たんです。
山本君は何も買わずになぜかレジ横をウロウロしていました。そして店員さんが目を離した瞬間に、コーヒーマシンのところに置いてあるスティックシュガーを大量にがっと掴み取って、そのまま出ていったんですよ。
万引きというほどではないのかもしれませんが、あれはコーヒーを買った人が貰えるものなので、なにも買ってない山本君が持ち帰るのはよくないですよね」
◆砂糖水を作ってがぶ飲み「栄養補給です！」
当然田中さんは、あんな大量の砂糖をなにに使うのだろうと疑問に思ったが、車内に戻るとその理由がすぐにわかったという。
「彼、自宅で水道水を入れて来た水筒にパクッてきた砂糖を全部入れて、砂糖水にしてがぶがぶ飲み始めたんです。思わず『何でそんなものを飲んでるの？』と聞くと、山本君は明るく『お金がなくて何日もご飯を食べられてないから栄養補給です！』って答えたんですよ（苦笑）」
その山本君の返答でスティックシュガーを取ってきた理由は判明したものの、田中さんのなかでは新たなる疑問が生じていた。
◆キャバ嬢に貢ぎ過ぎて毎月、困窮していた
山本君は一人暮らしだが住んでいるのは格安のアパートだし、会社からはそこそこの給料が支払われているはずなので、なぜそこまで追い詰められるほど経済的に苦しい状態なのか？という疑問だ。
「もしかすると複雑な家庭の事情とかがあるのかなと思って、生活に困っている理由は聞かないでいました。
でも給料日を過ぎても事務所に置いてあるお土産のお菓子を大量に持ち帰ったり、相変わらずコンビニでシュガーをパクッて砂糖水を飲んだり、常に極貧状態っぽいんですよね。
そんなふうに何とか生き繋いでいる様子の山本君を見て、とうとう我慢ならずに聞いてみたんです。『何にそんなお金使ってるの？』って。
すると、彼は『好きな子がいて……喜んで欲しくて!!』って答えたんですよ。恋愛してるのは悪いことじゃないですけど、それでなんでお金がすぐになくなるのかって思いますよね。
よくよく聞いてみると相手はどうやらキャバ嬢で、頻繁に通って貢ぎ過ぎた結果、自分のご飯もろくに食べられないほどお金に困っていたみたいなんです」
好意的に解釈すれば「純粋で恋愛に一途」と言えるが……。
「あまりにも計画性がなさすぎますよね。しかも話を聞く限り、キャバ嬢には適当にあしらわれて騙されているだけっぽいんです。
まぁ、貧乏なだけだったらまだよかった。コンビニから砂糖を持ってきちゃうのはダメだけど、それ以外は誰かに迷惑をかけているわけじゃないしな……なんて考えていた僕が甘かった。山本君、入社してからずっと、ある不正を働き続けていたようなんです」
