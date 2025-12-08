¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Ìðºê¤¬800Ëü±ßÁý¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È°ÜÀÒ¤Ç¹¥À®ÀÓ»Ä¤·¡ÖNPB¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¼Îá¤¬½Ð¤¿¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÌðºêÂóÌéÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢800Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð5600Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¹Åç¤«¤é²ÃÆþ¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡0ÇÔ¡¢12¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦93¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Ç¤¤ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÏÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¡¢¹Åç¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£NPB¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¡ÊºÇ½é¤Î¡ËÇÛÂ°Àè¤¬¹Åç¤Ç¡£¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø¤Î¡Ë¼Îá¤¬½Ð¤¿¡¢¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£Ç¯¤â9Æü¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤Î°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¤Ç1¤Ä¤ÎµåÃÄ¤Ç½ª¤ï¤ëÁª¼ê¤¬ÂçÈ¾¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò2¤Ä¡¢3¤Ä¤È¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¡¢FA¤À¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤·¤«º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¤Î¿ô¤À¤±²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤È¸òÎ®¤¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢À¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°ÜÀÒ¤òµ¡¤ËÀ®ÀÓ¤â¾å¸þ¤¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Íèµ¨¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¡¢¾¯¤·Çº¤ó¤Ç¤«¤é¿§»æ¤Ë¡Ö¹×¸¥¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬³§¤¦¤ì¤·¤¤¡£Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ò´Þ¤á¤Æ¡£Á´°÷¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¿ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´î¤Ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¡£°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤â¸¥¿ÈÅª¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£
¡¡¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë