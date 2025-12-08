内田有紀、“妹”と笑顔でピースの2ショットに反響「美しすぎる」「絵力がすごい」「笑顔がかわいい」「ほんとの姉妹のよう」「心も気持ちも『まんぷく』になりました」
俳優の内田有紀（50）が5日、俳優・松下奈緒（40）のインスタグラムに登場。JーWAVEのトーク番組『KENEDIX CROSSROADS』（毎週金曜 深24：30）にゲスト出演した際の“笑顔でピース”のオフ2ショットが公開された。
【写真】「美しすぎる」「絵力がすごい」朝ドラ『まんぷく』で姉妹を演じた内田有紀＆松下奈緒の“再会2ショット”
同番組は、松下が毎月1人のゲストと「人生の分岐点」についてじっくり語り合う30分のトーク番組。内田は12月のゲストとして、4日から4週にわたって登場している。
2人は、NHK連続テレビ小説『まんぷく』（2018年度 後期放送）で姉妹役、ドラマ『引き抜き屋〜ヘッドハンターの流儀』では上司＆部下という役どころで共演しており、松下は「なんと!!咲ねーちゃんこと内田有紀さんにお越しいただきました」と内田が朝ドラ『まんぷく』で演じた今井（小野塚）咲の名前を引用し、愛着たっぷりに内田を紹介している。
久しぶりの“再会ショット”に「ドラマいつも観てました」「お2人が一緒のところを久々にみました」「まんぷく姉妹、お2人ともお美しい」「ほんとの姉妹のような仲良しショットとっても可愛いです」「美人が2人集まると絵力がすごい」「お2人素敵なピース」「笑顔がかわいい」「心も気持ちも『まんぷく』になりました」などと、ドラマファンを中心にさまざまな反響が寄せられている。
