中日の大島洋平外野手、大野雄大投手、加藤匠馬捕手、細川成也外野手、岡林勇希外野手が８日、名古屋市内の病院を慰問した。小児科病棟に入院する子どもたちと交流。病室をまわり、プレゼントを配った。

トークショーでは、バンテリンドームに来季から新設されるホームランウイングの話題や、好きな応援歌などをテーマに選手たちがトークを繰り広げた。

来季の漢字一文字に「打」と記した大島は「テラスもできるので、（ホームラン）１本ぐらいは打ちたいですね」と４年ぶりのアーチに意欲を見せた。また、３年連続２０本塁打を放った細川も「来年は何本ホームランを打ちたいですか？」という子どもからの質問に「３０本、４０本目指してやっていきたい。来年はチームを引っ張っていけるように」と回答。キャリアハイ更新へ、闘志満々の様子だった。

交流を終えた大島は「子ども達が『あの頃に、こういう選手が来てくれたな』って思い出に残ってくれたら。今年もあと一歩、というところでＢクラスに終わってしまったので、来年はもっといい報告ができるように」と決意を新たにした。