俳優の川崎麻世が7日に自身のアメブロを更新。アイドル時代の仲間であるタレントの早見優、松本伊代、渡辺めぐみとの再会を報告した。

【映像】川崎麻世、ジムでトレーニングする姿（複数カット）

この日、川崎は「昨日はアイドル時代の仲間 早見優ちゃん松本伊代ちゃんのライブに行って来ました」と明かし、3ショットを公開。「俺は70年代デビューなんで少し先輩だけど2人のデビュー当時は頻繁にお仕事でご一緒しました」と当時を振り返った。

続けて「アイドル仲間だった渡辺めぐみちゃんも一緒に記念写真」と集合ショットを公開。「どうしたら皆んなそんな若くいられるの？3人共アラ還だよ 凄すぎる!!」（原文ママ）と驚きをあらわにし、松本については「でも伊代はまだ16だから〜って!?」とお決まりのフレーズにも触れた。

また、早見と松本から妻・花音さんが「わあ〜お若い!!細くてかわいい」と褒められたといい「妻もご機嫌の様子でした」とその時の様子を説明。ライブについては「アイドルを残しつつ大人の魅力たっぷりの癒される素敵なショータイムでした」と絶賛した。

その後、花音さんと築地の立ち食い寿司屋を訪れたことを報告し「やっぱこの店美味い」とコメント。最後に「今からまた義母達とランチに行って来ます」と予定を明かし、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」