森泉、長女の七五三ショット公開「輪郭がそっくり」「成長に感動」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/12/08】モデルでタレントの森泉が12月8日、自身のInstagramを更新。七五三を迎えた長女の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳美人モデル「輪郭がそっくり」長女の晴れ姿公開
森は「七五三やっとできた」とつづり、色鮮やかな和装に身を包んだ長女の姿を投稿。赤い着物に金の帯を結び、髪には白い花の飾りを添えた装いで、紅葉を背景にした長女の後ろ姿を公開している。
この投稿には「とても華やか」「後ろ姿だけでも伝わる可愛さ」「成長に感動」「輪郭がそっくり」「美しい着物が似合う」「上品な雰囲気」「素敵な家族時間」などの反響が寄せられている。
森は、2018年3月に一般男性との結婚と妊娠を発表。同年6月には、第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳美人モデル「輪郭がそっくり」長女の晴れ姿公開
◆森泉、長女の晴れ姿を公開
森は「七五三やっとできた」とつづり、色鮮やかな和装に身を包んだ長女の姿を投稿。赤い着物に金の帯を結び、髪には白い花の飾りを添えた装いで、紅葉を背景にした長女の後ろ姿を公開している。
◆森泉の投稿に反響
この投稿には「とても華やか」「後ろ姿だけでも伝わる可愛さ」「成長に感動」「輪郭がそっくり」「美しい着物が似合う」「上品な雰囲気」「素敵な家族時間」などの反響が寄せられている。
森は、2018年3月に一般男性との結婚と妊娠を発表。同年6月には、第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】