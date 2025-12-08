中川翔子「私そっくり」双子弟の“体のパーツ”披露「驚いた」「遺伝子感じる」の声
【モデルプレス＝2025/12/08】歌手・タレントの中川翔子が12月7日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちとの最新ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「私そっくり」な双子弟の耳
中川は「ラジオ生放送復帰！」「産休4か月ぶり、感動しました！」と報告しつつ、双子たちと並んでカメラに笑顔を向ける3ショットを投稿。双子の弟について「りんかくが私そっくりだけど耳がでかいとこもそっくりだった！」と明かし、耳に注目した比較写真も載せている。
この投稿には「可愛すぎる」「優しいママの表情」「そっくりで驚いた」「遺伝子感じる」「癒される」「天使みたい」「幸せが伝わる」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、双子弟の「私そっくり」な体のパーツ明かす
◆中川翔子の投稿が話題
