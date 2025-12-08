¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òµ¤¤Å¤¤ÎÊõ¸Ë¤Ë¡×¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤È¼ÒÆâÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê ¥Í¥¹¥ìÆüËÜ
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°&¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ºËÜÉô¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹Éô(Consumer Engagement Services=CES)¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÀ¸³è¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÉôÉôÄ¹(2025Ç¯10·î»þÅÀ) ¤ÎµÜºê¹¯»Ê»á¤Ï¡¢CES¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¼ÒÆâ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Èµ¤¤Å¤¤ÎÊõ¸Ë¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
CES¤Ï¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¦¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¡¢¥¢¥×¥ê¡¢ÄÌÈÎ(BtoC)¤Ê¤É¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Î¼çÍ×»ö¶È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÁë¸ý¤À¡£¹ñÆâ³°¤ÎµòÅÀ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢9»þ¡Á18»þ¡¦Ç¯ÃæÌµµÙ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë(°ìÉôÁë¸ý¤ò½ü¤¯) ¡£2024Ç¯¤ÎÅÅÏÃÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÌó23Ëü·ï¤ÈÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â2017Ç¯¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤«¤éËèÇ¯Ìó1³ä¤º¤Ä¸º¾¯¡£°ìÊý¤Ç¡¢FAQ¤äWEB¥µ¥¤¥È¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¼«¸Ê²ò·è¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬µÞÂ®¤Ë¿¤Ó¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÁ´ÂÎ(Ìó230Ëü·ï)¤ÎÌó9³ä¤òÀê¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜºêÉôÄ¹¤Ï¡¢CES¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ±¤Ê¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÀ¼¤ò´ë¶È³èÆ°Á´ÂÎ¤Ø½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡È¥Ï¥Ö¡É¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¸º¾¯¤ä¼«¸Ê²ò·èÈæÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ï¡ÖÀ¸³è¼Ô¤¬¤è¤ê¼«Á³¤Ë¥Í¥¹¥ì¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¤Ç¤¢¤ê¡¢±þÂÐ¤Î¼Á¤ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹
CES¤ÏÆ±¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¾ÃÈñ¼Ô»Ö¸þ·Ð±Ä¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ê¤É¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¾ÃÈñ¼Ô»Ö¸þ·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¡×¤È¡Ö¶¦ÁÏ¡¦¶¨Æ¯¡×¤·¡¢¡Ö¼Ò²ñ²ÁÃÍ¡×¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë·Ð±Ä¤Î¤³¤È¡£½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¾ÃÈñ¼Ô»Ö¸þ¼«¼çÀë¸À¡×¤Î¸øÉ½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤â¼«¼çÀë¸À¤òºöÄê¤·¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹(Â¸ºß°ÕµÁ)¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿©¤Î»ý¤ÄÎÏ¤Ç¡¢¸½ºß¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¡¤ªµÒÍÍ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¡¢¢¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤ËÁÏ¤ë¡¢£¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¼ÒÆâ¶¦Í¡¢¤¶¦ÄÌ²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£CES¤È¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±£¤Î¡ÖÀ¼¤Î¼ÒÆâ¶¦Í¡×¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜºêÉôÄ¹¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô»Ö¸þ·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡È¤ªµÒÍÍ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤ÏÉ¸¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶ÈÈ½ÃÇ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£ÁêÃÌ¼¼¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤ëÀ¼¤òÄêÎÌ¡¦ÄêÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢´Ø·¸ÉôÌç¤ØÅ¸³«¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤âCES¤Î½ÅÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼ÒÆâ¸þ¤±¤Î»Üºö¤â¤¢¤ë¡£CES¤Î¶ÈÌ³¤ä²ÁÃÍ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡ÖConsumer 1st Day¡×¤ò2025Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£4Æü´Ö¤Ç·×80¿Í¤Î¼Ò°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î±þÂÐ²»À¼¤ä¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È(¥«¥¹¥Ï¥é)ÂÐºö¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¡£À¸³è¼Ô¤ÎÀ¼¤¬¤É¤¦»ö¶È¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼Ò°÷¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Í¤é¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²²Ã¤·¤¿¼Ò°÷¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇÁ°Àþ¤Ç¤ªµÒÍÍÂÐ±þ¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤¿¡×¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¯»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼ÒÆâ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¼Ò°÷¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¼ÒÆâ¸þ¤±¤Ë¥«¥¹¥Ï¥éÂÐ±þ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºîÀ®¡¦¼þÃÎ¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼Ò³°¸þ¤±¤Ë¥«¥¹¥Ï¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤ÎWEB·ÇºÜ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¶¼Ç÷¤ä¿Í³ÊÈÝÄê¡¢²á¾ê¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Í×µá¡¢Ä¹»þ´ÖÂÐ±þ¤Î¶¯Í×¡¢SNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÁêÅö¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤òÃÇ¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·Ù»¡¤äÊÛ¸î»Î¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀµ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¥«¥¹¥Ï¥é¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö!¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¸¦½¤¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Î¸¦½¤Æ°²è¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¡£
Æ±Éô¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¼¼Ä¹¤ÎºÙÀîÆÀ±û»á¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë°ìÊýÅª¤Ê¼«½Í¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶ÈÂ¦¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¼é¤ê¡¢À¿¼Â¤Ê±þÂÐ¤ò¹Ô¤¦ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ±¤¸¾ì¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¡×¤À¤È¤¹¤ë¡£¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¡Öµ¯¤¤Æ¤«¤é¤É¤¦ËÉ¸æ¤¹¤ë¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë´ë¶ÈÂ¦¤ÎÅØÎÏ¡×¤È¤·¤Æ¸¦½¤¤ä±þÂÐ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥²¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Î¸¦½¤
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢CES¤ÏÂÐ±þ¤ÎÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤ÀÜÅÀ¡×¤ò¤É¤¦Áý¤ä¤¹¤«¤Ë½ÅÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥²¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Î¸¦½¤¤â¼Â»Ü¤·¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Î¿´ÆÀ¡×¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¡¦¼çÄ¥¤òÍý²ò¤·¶¦´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÇÄ°®¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï³°Éô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼ÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ(¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¡È¼õ¤±¿È¡ÉÂ´¶È¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤¬»Å³Ý¤±¤¿µÕÅ¾·à¡×)¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖWOW to SMILE¡×¤Î³èÆ°¾Ò²ð
¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤ò¤á¤¶¤·¤¿³èÆ°¤¬¡ÖWow To Smile Project¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¡¦Å¾µï¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼(ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªµÒÍÍ±þÂÐ¤ò¹Ô¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥¿¡¼¤ò»Ø¤¹¥Í¥¹¥ì¤Ç¤Î¸Æ¾Î)¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¾®¤µ¤Ê¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤Ë100·ï¤Î»öÎã¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¤ªµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½¾¶È°÷ËþÂÅÙÄ´ºº¤Ç¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤Î¼õÉÕ¶ÈÌ³¤Ï¿×Â®¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë°ìÄê¤ÎºÛÎÌ¸¢¤ò»ý¤¿¤»¡¢+¦Á¤Î¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È)¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤È¡Ö¤ªµÒÍÍËþÂ¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÃÌ¼¼¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ä¥¯¥ì¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì£¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¡¢SNS¾å¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¡ÖÀ¸³è¼Ô¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¡£CES¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ØÏ¢ÉôÌç¤È¶¦Í¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ³«È¯¤Ø¤ÎÄó°Æ¤ä¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÁêÃÌ¼¼¤¬¡Öµ¤¤Å¤¤ÎÊõ¸Ë¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÙÀî¼¼Ä¹¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¡£º£¸å¤â¤Ì¤¯¤â¤ê¤Î¤¢¤ëÂÐÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¿¼¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Í¥¹¥ì Ken¿Í¤³¤ß¤å¡×¤Î¥µ¥¤¥È
¤µ¤é¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤È¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀÜÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Í¥¹¥ìKen¿Í¤³¤ß¤å¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Í¥¹¥ì¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç15Ç¯Á°¤«¤é±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡Ö¸©¿Í¤³¤ß¤å¡×¤ò2025Ç¯1·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¿Í¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂÐÏÃ¤ò¼´¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ»ëÅÀ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·Ð¸³¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æºþ¿·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¤Ï¡¢1,000¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤·¡¢´ë¶È¤È»²²Ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤â³èÈ¯¤Ë¸òÎ®¤ò¹Ô¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤À¡£¡Ö¿©¡×¤È4¤Ä¤Î¡ÉKen¡É¡ÚÃÏ°è(¸©)¡¢·ò¹¯(·ò)¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥(¸¥)¡¢Æ¦ÃÎ¼±¡¦¤ªÌòÎ©¤Á(¸)¡Û¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óºÂÃÌ²ñ¤ä¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢ÁÐÊý¸þ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºþ¿·¸å¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢À¸³è¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä°Õ¸«¤âÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼¼¤¬½¸¤á¤ëVOC¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÈÆü¾ï¤Îµ¤¤Å¤¡É¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ¤Ë¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä´ë¶È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Üºö¤Î¸¡Æ¤¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¹¥ìKen¿Í¤³¤ß¤å¡×¤Ë½¸¤Þ¤ëÀ¸³è¼Ô¤ÎÈ¯ÁÛ¤È¡¢¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¤¬¼õ¤±»ß¤á¤ëVOC¤ÎÁÐÊý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¼ÔÍý²ò¤Î¿¼ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¹Í¤¨¤À¡£
ºÙÀî¼¼Ä¹¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¤âÀ¸³è¼Ô¤ÎËÜ²»¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£À½ÉÊ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ä¥¯¥ì¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì£¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Êµ¤¤Å¤¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¡È¤´°Õ¸«¡É¤¬½¸¤Þ¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÂ¿¤¤¡£º£¸å¤âÀ¼¤ò¿×Â®¤Ë¼ÒÆâ¤Ø¶¦Í¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£