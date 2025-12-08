オードリー若林が“小説家”デビュー、初小説「青天」の発売決定
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭（47歳）の初小説「青天」（あおてん）が、2026年2月20日、文藝春秋より発売されることが決定した。価格は1980円（税込み）。
これまで、人見知り芸人が“おじさん”になって世界を肯定できるようになるまでをつづったエッセイ「ナナメの夕暮れ」や、キューバ旅を記し、斎藤茂太賞を受賞した紀行文「表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬」など、執筆した作品がベストセラーとなっている若林。
本作「青天」は、自身初となる小説で、舞台は四半世紀前の東京、高校アメフト部。“あの頃”の空気に包まれながら、アメフトに全てを懸け、全存在でぶつかり合う高校生の物語を描いている。なお、タイトルの「青天（あおてん）」はアメリカンフットボール用語で、試合中にタックルを受け、仰向けに倒れること。
若林は「『今の時代だと“イタイ奴”で終わりそう！ でも楽しい！』と、興奮しながら書きました」とコメントを寄せている。
☆「青天」ストーリー
総大三高の「アリ」こと中村昴が所属するアメフト部は、万年2回戦どまり。相手校の練習を隠し撮りしてまで迎えた高3の引退大会では、強豪・遼西学園に打ち砕かれた。引退後、みなが受験に向かうなか、勉強にも気持ちが入らず、不良になる覚悟もないまま宙ぶらりんの日々を過ごす。自分自身の不甲斐なさにもがき続ける中で、アリは再びアメフトと向き合う決意を固める。
