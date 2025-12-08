“日本人メンバー所属”『ボイプラ』発のEVNNE、7人組→5人組へ　ユ・スンオン＆チ・ユンソが脱退【全文】

ボーイズグループEVNNE（イブン）が、ユ・スンオン、チ・ユンソを除く5人体制で活動を続ける。

【写真】日本人メンバーも所属！EVNNEとは？

12月8日、EVNNEの所属事務所Jellyfishエンターテインメントは公式声明を発表し、「いつもEVNNEに大きな愛と応援を送ってくださるENNVE（ファン）の皆様に心より感謝申し上げます。今後の活動計画について以下の通りご案内いたします」とコメントした。

この日、Jellyfishは「2026年からEVNNEはケイタ、パク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフの5人がJellyfishと専属契約を結ぶことで合意しました。Jellyfishは所属アーティストとしてEVNNEの活動を全面的に支援してまいります」と説明した。

続けて「ユ・スンオン、チ・ユンソとは長い協議の末、グループ契約を終了し、元所属事務所へ復帰することに決まりました」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）ユ・スンオン（左）、チ・ユンソ

これにより、EVNNEは2026年から5人体制で活動することになる。Jellyfishは「2023年9月から2025年12月までEVNNEのメンバーとして多くの愛を受けてきた2人だけに、弊社も大変残念に思っています。しかし、深い悩みの末に下した2人の決断を尊重し、今後それぞれの場所で素晴らしい活動を続けられるよう心から応援いたします」と述べた。

さらに「突然の発表に驚かれたENNVEの皆様にご心配をおかけし申し訳ございません。7人体制で活動するEVNNEの残された時間にも、変わらぬ愛と温かい応援をお願い申し上げます」と付け加えた。

EVNNEは、2023年に放送されたMnetのサバイバルオーディション番組『BOYS PLANET』出演者が集まって結成されたグループ。2023年9月にデビューして以来2年以上活動を続けており、先月にはプロジェクトグループではなく「正式グループ」として活動することを発表したばかりだった。

しかしその過程で、ユ・スンオンとチ・ユンソは元所属事務所であるYHエンターテインメント（旧YUEHUA）へ戻ることになった。

Jellyfishの公式声明全文は以下の通り。

◇

こんにちは。Jellyfishエンターテインメントです。

いつもEVNNEに大きな愛と応援を送ってくださるENNVEの皆様に心より感謝申し上げます。EVNNEの今後の活動について、以下の通りご案内いたします。

2026年より、EVNNEはケイタ、パク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフの5人がJellyfishと専属契約を結ぶことで合意いたしました。Jellyfishは所属アーティストとして、EVNNEの活動を全面的に支援してまいります。

ユ・スンオン、チ・ユンソについては、長い協議の結果、グループ契約を終了し、元の所属事務所へ復帰することとなりました。

2023年9月から2025年12月までEVNNEの一員として活動し、多くの愛を受けてきた2人だけに、弊社としても大変残念に思っております。しかし、熟考の末に下した2人の決断を尊重し、今後もそれぞれの場所で輝く活動を続けられるよう心より応援いたします。

突然の発表に驚かれたENNVEの皆様にご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。7人体制で活動するEVNNEの残された時間にも、変わらぬ愛と応援をお願い申し上げます。

今後も弊社はEVNNEの活動を全力でサポートしてまいります。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）