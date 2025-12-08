今日8日は、日中日差しの届いた関東から九州の太平洋側を中心に気温が上がりました。東京都心では午後3時までの時点で最高気温は17.6℃。朝は4.2℃まで下がり冷え込んだ一方で、昼間はコート無しでも過ごせるくらいの暖かさと、東京都心では朝と昼の寒暖差がかなり大きくなりました。



そしてこの先は一日の寒暖差だけでなく、日ごとの気温の変化も大きくなりそうです。体調管理にお気をつけ下さい。

今日8日は東〜西日本の太平洋側で日差し暖か 北海道は冬の寒さ

今日8日は関東から九州の太平洋側を中心に晴れて、20℃近くまで上がったところもありました。午後3時までの最高気温は名古屋市で16.1℃、大阪市で17.4℃など、いずれもこの時期としては暖かくなりました。また鹿児島市では20℃を超え、日中は過ごしやすい陽気となりました。



一方で上空に寒気が流れ込み、断続的に雪が降っている北海道では気温があまり上がらず、日中の最高気温は3.0℃。昨日の日中より6℃も低く、冬らしい寒さとなりました。

北海道は「真冬日」も 関東など気温の変化大きい

北海道の上空には、この先も寒気が居座ります。日中の気温は上がっても1℃前後という日が多いでしょう。中でも寒気の流れ込みが強まる12日(金)、札幌市の最高気温はマイナス4℃と「真冬日」予想。今シーズンに入って一番の寒さとなりそうです。



東北から九州にかけては、気温の変動がかなり大きくなります。明日9日から10日(水)にかけては昼間も15℃に届かず、この時期らしい寒さの所が多くなるでしょう。一方、11日(木)は東京都心や大阪市、福岡市など15℃以上のところが多く、寒さが和らぎそうです。

ただそれも束の間。12日(金)以降は断続的に寒気が流れ込むため、冬の寒さとなる所が多いでしょう。12日(金)の最高気温は仙台市で4℃の見込みです。前日11日(木)よりも10度近くも気温が低くなりそうです。また東京都心も13日(土)と14日(日)は昼間も10℃に届かず、真冬の寒さとなりそうです。

気温の変化が大きい一週間です。体調管理にはくれぐれもご注意ください。

おススメの服装は?

暖かくなったり寒くなったりと、気温の変動が大きいこの時期、上の図を服装選びの参考にしてください。

向こう一週間、北海道では昼間でもダウンジャケットを着るなど、万全の寒さ対策が必要です。



東北から九州では、明日9日から11日(木)にかけては昼間カーディガンやセーターなどで寒さをしのげるところが多いでしょう。一方、12日(金)以降は昼間の外出でもコートが欲しいくらいのところが多くなりそうです。



沖縄では10日(水)から13日(土)にかけては、日中25℃近くまで上がるため、半袖で過ごせるくらいでしょう。



各地とも出かける時間帯や、日差し、風によって体感がかなり変わるため、天気予報を細かくチェックして服装を選ぶようにしましょう。



※服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどんな服装が適しているか提案します。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安とお考えください。