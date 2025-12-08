DIDIONの新作リップグロスが登場!輝きと質感にこだわった限定セットも必見

コスメブランドDIDION（ディディオン）から、待望の新作リップグロス「DIDION MELTY LIP GLOSS」が2025年12月8日(月)にデビューします。ガラスのようなツヤと厚みを叶えるこだわりのテクスチャーは、唇の立体感を美しく引き出し、とろけるような質感が魅力♡今回登場するのは、幻想的な透明感が輝く01 Lusterと、深みを秘めた大人カラー02 Honey Roaの2色。さらに、この2色をセットにした限定ボックスも同時発売される注目の新作です。

幻想ツヤの01 Lusterをチェック

「DIDION MELTY LIP GLOSS」（1,870円）は、オイルをゲル化することでベタつきを抑えながらも厚みのあるガラスのようなツヤを実現したリッチなリップグロス。

01 Luster

透明ベースに繊細なラメと偏光パールをたっぷり配合し、光の角度で表情を変える幻想的な輝きを楽しめます。

他のリップとのレイヤードにも最適で、ピュアな透明感と立体感をプラスしてくれる万能カラーです。

深みのある02 Honey Roaで大人の口元へ

02 Honey Roa



クリーミーなブラウンベースに微細なパールが潜むニュアンスカラー。強すぎない深みとリッチなツヤの絶妙なバランスで、大人っぽい洗練された印象に導きます。

DIDIONの人気No.1リップ「プランピングリップスティック01 Mellow Out」が好きな方にはぜひ試してほしい1本。単色でもレイヤードでも、シーンを選ばず使える万能な新色です。

限定ボックスセットも登場♪

新色2本を特別に収めた【限定ボックスセット】（3,740円）も同時発売。パッケージはパズルのブロックをモチーフにした全6種類で、遊び心あふれるデザインが魅力です。

ピースが噛み合うように、あなたの唇とDIDIONの色が運命的に出会うようなコンセプトが込められ、ギフトや自分へのご褒美にもぴったり。飾っておきたくなるほど可愛い限定アイテムです♡

自分だけのツヤ色を見つけて

DIDIONの新作リップグロス「MELTY LIP GLOSS」は、質感・ツヤ・色のすべてにこだわり抜いた、まさに“とろけるような魅力”をまとえる1本。

01 Lusterと02 Honey Roaはそれぞれ異なる個性を持ちながら、どちらも日常のメイクをアップデートしてくれる名品です♪

さらに限定ボックスセットはギフトにも最適で、見た目も心も満たされる仕上がり。冬のメイクに新しいきらめきを取り入れてみてはいかがでしょうか。