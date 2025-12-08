高良健吾、約7年ぶりテレ東出演決定 中島歩＆草川拓弥W主演ドラマで謎だらけの男役【コメントあり】
俳優の高良健吾がこのほど、中島歩と草川拓弥がW主演を務めるテレ東ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』（2026年1月9日スタート 毎週金曜 深0：42〜）に出演することが決まった。
【写真】指輪がキラリ…！10月に結婚を報告したばかりの高良健吾
同作は、熱狂的なファンを多く抱える『ベイビーわるきゅーれ』シリーズやスマッシュヒットとなった映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレ東が、『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー”。
舞台となるのは、田舎町にひっそりとたたずむレトロな雰囲気の月白理容室。一見、普通の理容室だが、店主の月白司には裏の顔があった。表の顔は理容師、裏の顔は客が持ってきた表社会では解決できないトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）。ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩（中島）と店主の月白司（草川）が、不器用ながらもさまざまな依頼を引き受け、依頼人の髪と人生を整えていく様を描く。
高良は、日暮と月白に大きく関わる重要人物でありながら、得体のしれない謎だらけの男・佐々木しんのすけを演じる。高良のテレ東ドラマ出演は、2019年3月放送の『二つの祖国』以来、約7年ぶりとなる。
さらに、「オレババ」がどんな物語なのか、そして登場人物たちがそれぞれどんなキャラクターなのかが分かる60秒予告映像も公開されている。
■高良健吾コメント
おもしろいスタッフ、キャストの中に参加することができてうれしかったです。
現場では、主演2人の芝居がおもしろくて、自分の役であるしんのすけがブレそうになることが多かったです。主演2人の楽しいお芝居に、役として巻き込まれないように気をつけていました。実際、上がってきた映像を見ても、主演2人はもちろん、キャスト皆さんの芝居がおもしろくて、物語がおもしろくて、最後まで一気に見ました。続きが気になって途中でやめることができませんでした。この連続ドラマが今の世の中にどう伝わるのかとても気になります。とても好きな作品なので多くの人に見てほしいです。
【写真】指輪がキラリ…！10月に結婚を報告したばかりの高良健吾
同作は、熱狂的なファンを多く抱える『ベイビーわるきゅーれ』シリーズやスマッシュヒットとなった映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレ東が、『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー”。
高良は、日暮と月白に大きく関わる重要人物でありながら、得体のしれない謎だらけの男・佐々木しんのすけを演じる。高良のテレ東ドラマ出演は、2019年3月放送の『二つの祖国』以来、約7年ぶりとなる。
さらに、「オレババ」がどんな物語なのか、そして登場人物たちがそれぞれどんなキャラクターなのかが分かる60秒予告映像も公開されている。
■高良健吾コメント
おもしろいスタッフ、キャストの中に参加することができてうれしかったです。
現場では、主演2人の芝居がおもしろくて、自分の役であるしんのすけがブレそうになることが多かったです。主演2人の楽しいお芝居に、役として巻き込まれないように気をつけていました。実際、上がってきた映像を見ても、主演2人はもちろん、キャスト皆さんの芝居がおもしろくて、物語がおもしろくて、最後まで一気に見ました。続きが気になって途中でやめることができませんでした。この連続ドラマが今の世の中にどう伝わるのかとても気になります。とても好きな作品なので多くの人に見てほしいです。