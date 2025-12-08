間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」は６日に第８話が放送された。残り２話。

高木将（＝キング、間宮祥太朗）らが存在を忘れていた鷹里小学校時代のグループ７人目の「森」は、キングの娘花音（宮崎莉里沙）の担任森智也（＝博士、古舘佑太郎）だった。

ラストでは森が隠し持っていた小６卒業時のビデオに、謎の少女瀬戸紫苑（吉田帆乃華）が映っており…思い出して体をのけぞらせたキングが「もう１人のドの子」とつぶやいた。

事件の真相に深く関わりそうな人物。小６時にキングらのいじめを受けた転校生の猿橋園子（＝どの子、新木優子）が瀬戸紫苑の存在を知らなかったことや、森が作った小学校の掲示板ＨＰで「ドの子」いじめの計画が書き込まれていたことなどから、小５時にキングたちのいじめに遭って、猿橋園子が転校してきた時には鷹里小にいなかったとみられる。

一方で、第８話、森がキングの家に来た時に、森が犯人だと思っていたキングが「俺たちだってちゃんと向き合って生きようとしてるんだよ。それを終わらせる権利がお前にあんのかよ」と言うと、森は冷たく笑い「殺したのは君たちでしょ。君たちが始めたことでしょ。なにが向き合ってるーだよ」。

続けて「どうせ、ドの子のこといじめてたのだって、覚えてないんだ」とつぶやいた。キングが「いや、あいつのことは」と言い返そうとしたところで会話が中断されたが…。

この時点ではキングは「ドの子」を猿橋園子だと思っているが、森は「瀬戸紫苑」を念頭に話しているとみられる。

森が「瀬戸紫苑」を念頭に話した場面で、「殺したのは君たちでしょ」と発言したことが、事件の核心と目される。

ピアニストを夢見ていた「ドの子」が、いじめの影響でその後に亡くなっており、今回事件は「ドの子」に近い人物の復讐との見方も浮上している。

今回事件では複数の成人男性が被害にあっていることや犯行形態から女性１人での犯行は難しいとみられ、スナック店主今國一成（戸塚純貴）、刑事宇都見啓（木村昴）、週刊アポロ社員松井健（秋谷郁甫）らが、「ドの子」に近い人物＝犯人として浮上している。