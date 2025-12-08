Ï«ÁÈ¡¦ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¿·²ñÄ¹¤Ë¶áÆ£·ò²ð¤òÁª½Ð¡Ö¤¤¤¤¥×¥íÌîµå¤Ë¡×¡¡Éû²ñÄ¹¤Ë¸»ÅÄÁÔÎ¼¡õ¾¾ËÜ¹ä
¡¡Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡¦ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤Ï8Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÄê´üÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬Âè11Âå²ñÄ¹¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£21Ç¯12·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹Åç¡¦²ñÂôÁ°²ñÄ¹¤ò¡¢¶áÆ£¤Ï±¿±Ä°Ñ°÷¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·¼¹¹ÔÉô¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¤¡ÖÁª¼ê¤¬É½¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î°Õ¸«¤ò¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£12µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Ë¡¢Áª¼ê²ñ¤ÎµÄ°Æ¤äÌäÂêÅÀ¤Ë¤è¤ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Áª¼ê²ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤è¤êº£¸å¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¤¥×¥íÌîµå¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×¤È½ê¿®É½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´12µåÃÄ¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¿Áª¼ê²ñÉû²ñÄ¹¤ÏÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¶áÆ£¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¶áÆ£¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÂî±Û¤·¤¿ÂÇ·âµ»½Ñ¤À¤¬¡¢ÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ´Ø·¸¤Ê¤¯¹¥¤«¤ì¤ë¿Í´ÖÎÏ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤âÄ¹¤¯¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢12µåÃÄÁª¼ê¤Ø¤Î¿ÍÌ®¤â¹¤¤¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç1³ØÇ¯²¼¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Ë¤âÊé¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î¤³¤È¤òÆ²¡¹¤È¥¤¥¸¤ì¤ëµå³¦¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡²ñÂôÁ°²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÏµÚ¤Ð¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁª¼ê²ñ¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤êÎÉ¤¤Áª¼ê²ñ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£