トイレットペーパーが丸ごと一つ持ち歩ける、サコッシュ風の専用ケースが注目を集めています。人気雑貨チェーン「3COINS（スリーコインズ）」が12月1日に発売した「トラベルトイレットペーパーケース」（税込み550円）。思わず二度見してしまう斬新なビジュアル。発売直後からSNSを中心に評判が広がり、「何これ面白い」「海外旅行に持っていきたい」「防災グッズとしても欲しい」などの反応が相次いでいます。



【写真】「何これ面白い」「海外旅行に持っていきたい」と大注目 3COINSの新商品

「ポケットティッシュでは量が少なく…」困りごとから誕生

スリーコインズの企画担当者によると、商品化を思いついたきっかけは、海外での体験でした。



「私はよく、海外旅行や海外出張に行くのですが、その際に困るのがトイレ事情でした。日本のようにかばんをかけるフックがなかったり、トイレットペーパーがなかったり。ポケットティッシュでいいのではと思われるかもしれないですが、ポケットティッシュでは量が少なくすぐになくなり、何個も持ち歩かないといけません。特に1週間以上の長期になるとなおさらです。また慣れない海外でお腹を壊したりすることもあります。そこで『トイレットペーパーごと持ち歩けばいいのでは』と思いつきました」（スリーコインズ企画担当者）



取り出し口が付いた筒状のケースと、長さが調整できるコード（ひも）のセット。コードを通す位置によって、ケースは縦横好きな向きに変えられます。



「トイレにフックがなくても使いやすいように肩掛けタイプにしました。また、右利き左利きなど人によって肩に掛ける向きなどが違い、トイレットペーパーを引き出す向きなどもそれぞれなので、誰もが使いやすいようにマルチタイプにしました」（スリーコインズ企画担当者）



使い心地について、企画担当者は「実際にサンプルを海外に持っていき実証済です！」と自信を見せます。



色は黒色。素材はポリエステル100％、中材はEVA樹脂。コードの長さは最長約123cm。全国の店舗や同店通販サイトで販売中（店頭在庫は変動する場合あり）。



「欲しかったやつ」「アジア旅行で」「犬の散歩に」

ネット上ではさまざまな反応が。「スリコか！」「スリコの企画力、とんでもない笑」「これ欲しかったやつだ」「便利アイテム」「すごい画期的」「ヨーロッパで使える」「アジア旅行でも」「留学先で使いたかった」「トイレットペーパーは芯を抜いてぺちゃんこにして持っていってた」「海外は紙がないところが多い」「日本のトイレは優秀」「本気で買うか考えてる」「犬の散歩にいいかも」「アウトドアでも」など。



