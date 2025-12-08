職場で配りたい「茨城県のお土産」ランキング！ 2位「納豆チップル」、1位は？ 【2025年調査】
年末が近づき、親戚や職場への手土産に悩む時期になりました。日頃の感謝を伝える贈り物は、定番でありながらもセンスが光る一品を選びたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「職場へのお土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、職場で配りたい「茨城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：納豆チップル（リスカ株式会社）／45票茨城県の名産品である納豆を使った、ユニークなスナック菓子です。うるち米を使用したサクサクのチップに納豆の風味と甘じょっぱい味付けがされていて、その意外な組み合わせが人気を呼んでいます。個包装になっているので職場で配りやすく、話題性もあることから票を集めました。茨城県は水戸納豆が有名で、その食文化が新しい形になった話題の一品といえるでしょう。
回答者からは「好みは分かれるかもしれないが、茨城県に行ったということがすぐわかりそうだから」（20代女性／山梨県）、「茨城といえば納豆！スナックなら気軽に食べやすいから」（30代女性／埼玉県）、「茨城らしさが一目で伝わり、ネタにもなって職場で盛り上がりそうだから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：半熟ほしいも（焼き芋専門店 芋やす）／50票茨城県が生産量日本一を誇る干し芋。その中でも「焼き芋専門店 芋やす」の半熟ほしいもは、通常のほしいもとは異なり、しっとりとした柔らかい食感と濃厚な甘さが特徴です。厳選されたさつまいもを使用し、丁寧に蒸して低温でじっくり干すことでまるでスイーツのような味わいに。茨城県の広大な畑で育まれた質の高いさつまいもと、伝統的な加工技術が融合した、まさに茨城を代表するお土産です。
回答者からは「茨城といえば干し芋のイメージがあるから。干し芋はおやつに丁度良いから」（30代女性／広島県）、「以前食べてことがあり、このおいしさをみんなにも知ってほしい」（60代男性／宮城県）、「茨城らしい素材でヘルシーだし、仕事の合間の休憩時間にぴったりだから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)