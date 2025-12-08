BAND-MAIDが、アジア、ヨーロッパ、北米をめぐるワールドツアー『BAND-MAID WORLD TOUR 2026』を来年開催。あわせて、2026年2月に東京と大阪にて『番外編お給仕』を開催する。

同情報は、東京ガーデンシアターでの『BAND-MAID TOUR 2025』ファイナル公演にて発表されたもの。特に北米での公演は、X JAPAN以来日本人バンドとして13年ぶりに出演した野外フェス『Lollapalooza Chicago』を含むツアー『BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR in North America』以来となる。また、ヨーロッパでの単独公演はコロナ禍前ぶりの開催だ。なお、詳細は後日発表される。

加えて『BAND-MAID TOUR 2025』のファイナル公演終演後に、『BAND-MAID番外編お給仕 “Sessions Selection”』を開催。なお同公演のチケットは、お盟主様（ファンクラブ会員）最速抽選先行が12月21日23時59分まで受付中だ。

さらに、BAND-MAIDのSNSにて『BAND-MAID TOUR 2025』ツアーファイナルのセットリストプレイリストが公開。また、同ツアーの完走を記念して本日12月8日20時から同セットリストプレイリストのリスニングパーティーがStationheadで開催される。Stationheadではリアルタイムでチャットを通して他のリスナーと交流することが可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）