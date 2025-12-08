¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Î¾¾²¬çýÍ¥(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷mayu_matsuoka_koushiki¤è¤ê)

¡¡ºòÇ¯¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È·ëº§¤·¤¿½÷Í¥¤¬­àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê­á¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡³°¤Ï¤Í¤Î¤ª¤í¤·È±¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¿§¥»¡¼¥¿¡¼¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾²¬çýÍ¥(30)¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹À¸ÇÛ¿®¤Ê¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¡¡Á°È±¤òºî¤Ã¤¿­àÂÀÈý­á¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÍ­²¬¤¯¤ó¤Î²Ç¤«¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÈýÌÓÂÀ¡Á¤¯¸«¤¨¤ë¤Î»ä¤À¤±¡©¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¤¤¤¤½÷¡×¡Ö¤Þ¤æ¤²¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂÀ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤Þ¤¿²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¡×¡Ö´¬¤­´¬¤­È±¤ÎÌÓ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾²¬¤Ï¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤ÎÍ­²¬Âçµ®(34)¤ÈºòÇ¯6·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£