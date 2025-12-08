¡ÖÈþ¤·¤¤Ç¯¤Î½Å¤ÍÊý¡Ä¡×Ä«¥É¥é¾ïÏ¢¡¢62ºÐ½÷Í¥¤Î¤·¤Ã¤È¤êÏÂÉþ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¡×¤ÈÈ¿¶Á
»þÂå·à¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃåÊª»ÑÈäÏª
¡¡½÷Í¥¤ÎËãÀ¸Í´Ì¤(62)=Ä¹ºê¸©½Ð¿È=¤¬»þÂå·à¤Ç¤·¤È¤ä¤«¤ÊÏÂÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÈJ:COM¤Î¶¦Æ±À½ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»þÂå·à¥·¥ê¡¼¥º¡Ö»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡Á±Ê±ó¤Îå«¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ËãÀ¸¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿·àÃæ¤Î¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃåÊª»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤â¤ó¡×(2001Ç¯)¡¢¡Ö¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×(11Ç¯)¡¢¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡×(18Ç¯)¤Ê¤ÉNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¾ïÏ¢¤ÎËãÀ¸¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤Ç¯¤Î½Å¤ÍÊý¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÃåÊª¤¬ËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç±éµ»¤â¤È¤Æ¤â¾å¼ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£