¡¡²Î¼ê¤Î¿¹¸ýÇî»Ò(57)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬ºòÇ¯µÞÀÂ¤·¤¿½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæ»³ÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¿Æü¡£ÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¡£µã¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤¿¤Á¡¢º£¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤ËÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó(µýÇ¯54)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£1995Ç¯¤Ë¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖFor You¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤¿»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¹õ¤¤¥»¡¼¥¿¡¼»Ñ¡¢¿¹¸ý¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡¢2¿Í¤È¤âÀÖ¤¤¥ê¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁá¤¤¤Í¤§¡¢¤â¤¦°ì¼þ´÷¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Öº£¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÈá¤·¤¤¡Ä¤·¤«¤·²æ¡¹¤ÏÀ¸¤¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÆ±´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿¼¤¯¤Æ¶¯¤¤å«¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ß¥Ý¥ê¥ó¤Ï±Ê±ó¤Î¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£