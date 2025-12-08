「きたああああ」「これは衝撃！」エスパ新監督に“連覇に導いた名将”が就任！「清水にもタイトルをもたらせてください」などファン期待
清水エスパルスは12月８日、吉田孝行氏が新監督に就任することを発表した。
昨季まで神戸を率い、リーグ連覇や天皇杯優勝に導く手腕を発揮した48歳は、新天地クラブの公式サイトを通じて以下のとおりコメントした。
「エスパルスファミリーの皆様。このたび、来シーズンより清水エスパルスの監督に就任することになりました。反町GM をはじめ、フロントの皆様が強い想いを持って誘っていただいたことに、心から感謝しています。
清水は「サッカー王国」として特別な歴史と文化を持つクラブだと感じています。ファン・サポーターの皆様とともに、もう一度強い時代を取り戻したい。その覚悟とともに、このクラブを必ず強くしなければならないという責任を強く感じています。攻守にアグレッシブで、観ている方に勇気と感動を与えられるサッカーを実現するために全力を尽くします。エスパルスファミリー全員で力を合わせ、強い清水エスパルスを作っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします」
また、クラブの公式Xでも就任が発表されると、以下のような声があがった。
「きたああああああ」
「これはこれで衝撃！！」
「ほんとにキタ！」
「ついに来たね、、、」
「まだ秋葉ロスが癒えていないのだが...マジか」
「神戸の次は、清水の再建か」
「神戸を連覇に導いた名将」
「ともに必ず上位進出しましょう！」
「玉際に強く...闘いましょう」
「ようこそ清水へ！ともにタイトル獲得を目指しましょう！」
「あの頃の強い清水を再建してください！」
「清水にもタイトルをもたらせてください!!!」
新監督のもと、エスパルスが新たなスタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
