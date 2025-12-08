マイファスHiroが「ご報告」 カレー業界を盛り上げる活動を開始へ 具体的な内容＆そこへ至った経緯・心境を語る
ロックバンド・MY FIRST STORYのHiroが8日、自身のXを更新し、「ご報告」を行った。
【動画】MY FIRST STORY・Hiro、カレーへの熱い思いを語る
「ご報告です」とし、YouTube「森ちゃんねる」の動画を紹介。動画では「Hiroから皆様へ東京カレー万博の『お礼』と『お知らせ』」が語られた。
東京カレー万博（12月2〜14日、東京・大久保公園）で、Hiroは自身の「モリーズカレー」を3日間出店。「来てくださった方、カレー屋の皆さん、本当に感謝しております。ありがとうございます」と切り出した。
「仕込みを1000食分ぐらいしたんですけど、まさかのまさかのうれしい大誤算で初日に過半数が出てしまい、初日終わって600食仕込んだんですが、それも出てしまい、3日目にはカレーがなくなり、当日にはぜんぜん違うカレーを仕込むという、イカれた3日間でございましたが、すんげー楽しかったです」と充実ひとしお。
「いきなりこんなカレーのフィールドに殴り込んだ素人を相手にですね、とても優しく接してくださって、仕込みまで手伝っていただいて、ましてや営業まで手伝っていただいて、頭が上がらない」と協力者へ思いを伝えた。また、「最終日には兄貴もカレーを食いに大久保公園まで来てくれた」と明かした。
コロナ禍でスパイスカレーづくりにハマったのがきっかけ。その後、カレー熱は収まっていたというが、「今年のツアーでちょっと自分自身、自律神経をやって何本かライブを飛ばしてしまって」と振り返り、体調のため、グルテンフリー、乳製品・卵なしなど食生活を見直すにあたり、「スパイスカレーだったら食えるじゃん」とカレーの魅力に再び気づいたという。
こうした経験を踏まえ、「カレー業界というものをちょっとでも盛り上げていけたら」と決意。「いわゆる一般的なカレー屋さんとは違うかもしれないんですが、カレーのサブスクのオンラインサロンみたいなものをやろうかなと思ってます」と語った。
具体的には「レトルトのカレーが届くようなオンラインサロンを作りたいなと思っています」と説明し、「中途半端なものは作りたくない」と意気込んだ。サロンのメンバーと意見交換し「たまには皆でカレーを食べに行ったりとか、すごく強固なメンバーになれたらなと思っている」と構想も明かした。
【動画】MY FIRST STORY・Hiro、カレーへの熱い思いを語る
「ご報告です」とし、YouTube「森ちゃんねる」の動画を紹介。動画では「Hiroから皆様へ東京カレー万博の『お礼』と『お知らせ』」が語られた。
東京カレー万博（12月2〜14日、東京・大久保公園）で、Hiroは自身の「モリーズカレー」を3日間出店。「来てくださった方、カレー屋の皆さん、本当に感謝しております。ありがとうございます」と切り出した。
「いきなりこんなカレーのフィールドに殴り込んだ素人を相手にですね、とても優しく接してくださって、仕込みまで手伝っていただいて、ましてや営業まで手伝っていただいて、頭が上がらない」と協力者へ思いを伝えた。また、「最終日には兄貴もカレーを食いに大久保公園まで来てくれた」と明かした。
コロナ禍でスパイスカレーづくりにハマったのがきっかけ。その後、カレー熱は収まっていたというが、「今年のツアーでちょっと自分自身、自律神経をやって何本かライブを飛ばしてしまって」と振り返り、体調のため、グルテンフリー、乳製品・卵なしなど食生活を見直すにあたり、「スパイスカレーだったら食えるじゃん」とカレーの魅力に再び気づいたという。
こうした経験を踏まえ、「カレー業界というものをちょっとでも盛り上げていけたら」と決意。「いわゆる一般的なカレー屋さんとは違うかもしれないんですが、カレーのサブスクのオンラインサロンみたいなものをやろうかなと思ってます」と語った。
具体的には「レトルトのカレーが届くようなオンラインサロンを作りたいなと思っています」と説明し、「中途半端なものは作りたくない」と意気込んだ。サロンのメンバーと意見交換し「たまには皆でカレーを食べに行ったりとか、すごく強固なメンバーになれたらなと思っている」と構想も明かした。