寒い日が続いていますが、日によって違う気温や風の強さ、どのアウターを着るか迷いませんか。

【写真を見る】【気温別】迷うアウター選びはコレ！5℃未満はダウン 風の強い日は？気温ごとの「おすすめアウター素材」

気温ごとに、アウターのおすすめ素材を紹介します。

〈気温ごとのおすすめ素材〉

・19℃以上：ナイロン、ポリエステル

軽いアウター向け

・15℃～19℃：リネン

・10℃～15℃：綿、レザー

綿はトレンチコートなどに使われる。レザーは防風性が高く、風の強い日に最適。

・5℃～10℃：ウール、カシミヤ

保温性に優れている（混紡素材もアリ）。

・5℃未満：中綿、ダウン

真冬の寒さをしのげる素材。

10℃以上の日は「厚み」や「防風性能」で調節

ファッション事業を手がける三京商会によりますと、19℃以上ではナイロンやポリエステルがおすすめです。軽いアウターによく使われますが、厚みによってかなり保温効果が変わります。

厚みがあるコートであれば、もう少し気温が低くても対応できそうです。

10℃から15℃では、綿とレザー。綿はトレンチコートによく使用されます。レザーは特に風が強い日におすすめです。

10℃を下回る日はウールやダウンで防寒対策

そして5℃から10℃ではウールやカシミヤ。保温性にすぐれた素材です。最近は混ざった素材のものもあります。

5℃を下回ると、中綿やダウンであれば寒さがしのげるということです。

アウター選びの参考にしてください。