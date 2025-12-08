タレントの辻希美が7日に自身のアメブロを更新。次男・昊空（そら）くんと三男・幸空（こあ）くんの髪を自宅でカットしたことを明かした。

この日、辻は「昨日は甥っ子のお誕生日会をしたよ」と報告し「飾り付けして、沢山ご飯作って家族でお祝いしました」と手料理や飾り付けの写真を公開。「愛する甥っ子ょ…happy birthday」と祝福のメッセージを送った。

続けて、翌日に誕生日を控える幸空くんのための買い出しへ行ったことを明かし、昊空くんと幸空くんの散髪のエピソードを披露。美容院へ行くことを提案したところ「2人してママカットでいいと言い…苦笑」と、自宅でのカットをリクエストされたと明かした。

その理由について「コアはまだしもソラも美容院行くのがめんどくさいからと言って私でいいって」と説明。「まぁ…いいならいっか!?」とつづり「バッサリ切らせて頂きました はぁ〜サッパリ」とコメントした。

最後に「さぁ!!明日は幸空の誕生日〜」と予告しつつ「ドタバタやぁ〜」とつづり、ブログを締めくくった。